Od teraz kombajny John Deere serii S i T można wyposażać w czujnik HarvestLab

Po raz pierwszy w kombajnach John Deere pojawiła się możliwość montażu czujnika HarverstLab, który dotychczas znany był z sieczkarni czy wozów asenizacyjnych. Taki kombajn, model S780 z zamontowanym czujnikiem HarvestLab jest już w Polsce.

Technologia rolnictwa precyzyjnego HarvestLab 3000 od John Deere mieści się w zaledwie jednym czujniku. Do niedawna miała 3 zastosowania, czyli w sieczkarniach, wozach asenizacyjnych oraz jako mobilne laboratorium. W tym momencie HarvestLab 3000 może być również z powodzeniem stosowany w kombajnach serii T i S. Zaawansowany system pomiarowy jest używany w kombajnach do monitorowania i analizy jakości plonów podczas zbioru.

HarvestLab 3000 analizuje skład zbieranych zbóż bezpośrednio na polu i dostarcza informacje dotyczące składu chemicznego i wilgotności plonów. Jak informuje producent dzięki tym czujnikom, które mogą być zamontowane w kombajnach serii S i T, już podczas zbioru istnieje możliwość podjęcia decyzji, gdzie zmagazynować zebrane ziarno w zależności od zawartości białka, skrobi czy tłuszczu, co później podczas sprzedaży może przełożyć się na uzyskanie wyższych cen.

Informacja o zawartości składników pokarmowych pozwala w kolejnym sezonie przygotować bardziej precyzyjne mapy zmiennego nawożenia. Każdy rolnik może zoptymalizować zbiory i odpowiednio wycenić wszystkie plony, zapewniając swojemu przedsiębiorstwu większy zysk.

Pierwszy kombajn serii S w Polsce z takim czujnikiem to model S780. Znajduje się w ofercie dealera Agro-Efekt. Kombajn doposażono w HarvestLab 3000, który został zamontowany na przenośniku czystego ziarna. Pracuje w bliskiej podczerwieni i dokonuje aż 4000 pomiarów na sekundę, a przesyłane do John Deere Operations Center dane są odświeżane w równie krótkim czasie: zaledwie co 3 sekundy. Dzięki temu możliwe jest dokładne mapowanie plonu – analiza sezonu na podstawie danych zebranych przez czujnik jest niezwykle efektywna.

Dodatkowo jak zapewnia producent, pomiary wykonywane przez czujnik HarvestLab 3000 pomagają rolnikom zaplanować precyzyjne nawożenie i zabiegi agrotechniczne. Dzięki systemowi uzyskują istotne dla ich pracy informacje związane z ilością składników pokarmowych (zwłaszcza azotu) oraz ich wpływem na wielkość i jakość plonu. Z tym czujnikiem rolnicy są w stanie określić efektywność nawożenia w każdej części pola.

Na najistotniejsze funkcje systemu HarvestLab 3000 składają się:

Analiza składu chemicznego: Czujnik dostarcza wiadomości o zawartości białka, tłuszczu oraz skrobi, dzięki czemu rolnicy mogą lepiej rozumieć ich jakość i na bieżąco odpowiadać na wyzwania.

Pomiar wilgotności: HarvestLab 3000 mierzy wilgotność materiału, co jest kluczowe dla efektywnych procesów suszenia, przechowywania i przetwarzania zbiorów.

Precyzyjne zbieranie plonów: Na podstawie danych dostarczanych przez HarvestLab 3000 rolnicy mogą dostosowywać tempo zbioru plonów do ich jakości i wilgotności, dzięki czemu proces zbioru jest lepiej zoptymalizowany i bardziej wydajny.

Oszczędność kosztów: Precyzyjne dane dot. składu i wilgotności plonów przekładają się na dokładnie przemyślane decyzje dotyczące magazynowania, transportu i przetwarzania zbiorów, dzięki czemu rolnicy mogą ograniczać straty i prowadzić bardziej oszczędną działalność.

Integracja z innymi technologiami: HarvestLab 3000 może być zintegrowany z innymi systemami służącymi do zarządzania polem czy monitorowania maszyn, np. John Deere Operations Center.

Łatwa obsługa: Czujnik łatwo się instaluje, konfiguruje i obsługuje. Dane są prezentowane na ekranie, co ułatwia użytkownikom monitorowanie procesu zbioru.

– Większa wydajność i bardziej precyzyjna praca w oczywisty sposób przekładają się na większe zyski, a automatyzacja dba o stałą jakość ziarna. Dzięki czujnikowi HarvestLab 3000 kombajny serii S mogą kontrolować istotne parametry jakościowe w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. Dodatkowo do pomiaru poziomu wilgoci w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku można ustalić także zawartość białka oraz rejestrować zawartość skrobi w jęczmieniu i oleju w rzepaku – mówi Mateusz Janicki, Specjalista ds. Maszyn Żniwnych John Deere Polska.

źródło: John Deere