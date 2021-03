Ochrona zbóż i rzepaku z Innvigo

Propozycje w ochronie zbóż i rzepaku, gotowe programy ochrony, swoje nowości zaprezentowała firma Innvigo na konferencji 4. marca br. Poinformowała o swoich planach dotyczących ekspansji na światowe rynki.

Innvigo ma w ofercie 54 produkty, z czego największą pulę stanowią herbicydy. Portfolio stale rośnie, w najbliższych miesiącach paleta wzbogaci się o kolejne produkty, wśród nich m.in. preparat do stosowania przeciwko chwastom w kukurydzy. W tym gatunku plantatorzy już teraz mogą wybierać z szerokiej oferty firmy.

– Na ponad 10 mln ha gruntów różnych upraw rolnicy w Polsce stosują obecnie rozwiązania ochrony roślin Innvigo – powiedział Krzysztof Golec, prezes zarządu Innvigo podczas konferencji on-line 4. marca br.

Innvigo z impetem wchodzi na rynki zagraniczne. Wartość sprzedaży to 400 mln zł, z czego 20 proc stanowią rynki zagraniczne.

-Obecnie sprzedaż prowadzimy w 12 krajach, w 17 posiadamy rejestracje (w sumie 277 rejestracji). Mamy nadzieję, że już w 2021 r do listy dopiszemy kolejne kraje. Liczymy, że będzie to Mołdawia i Australia. Prowadzimy otwarte rozmowy w ok. 20 krajach – mówił Jacek Zawadzki, wiceprezes zarządu Innvigo.

Spotkanie było okazją do podsumowań, ale przede wszystkim omówienia najnowszych propozycji firmy w ochronie upraw.

Przed łamliwością podstawy źdźbła i fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła w zbożach w terminie T-1 Innvigo rekomenduje peparat AsPik 250 EC oparty protiokonazol i tebukonazol.

– To jedna z tegorocznych nowości w ofercie firmy. Preparat polecamy także do ochrony przed rdzą brunatną i żółtą oraz fuzariozą kłosa i septoriozą plew w terminach T-2/T-3 w zależności od wybranej technologii – mówił Marcin Bystroński manager ds. upraw rolniczych.

Kolejną fungicydową nowością jest preparat Ozzi 75 WG bazujący na cyprodynilu, polecany szczególnie do stosowania w fazie strzelania w źdźbło Stosowany w tym terminie wpisuje się w strategię przeciwdziałania uodparnianiu się patogenów na substancje czynne fungicydów.

Ozzi 75 WG jest także zarejestrowany do zwalczania parcha w sadach. W segmencie upraw owocowych i warzywnych nowością firmy jest preparat Puenta 62,5 WG oparty o cyprodynil i fludioksonil do ochrony przed szarą pleśnią w truskawkach i malinach, jak i przeciw chorobom grzybowym w uprawach warzywniczych.

W swoich technologiach ochrony przed chorobami zbóż firma poleca fungicydy Kier 450 SC (azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol), X-Met 100 SL (metkonazol), Makler 250 SE (azoksystrobina) i Artopos 500 EC (prochloraz), z którymi każdy może dopasować dla siebie odpowiednią kombinację. Innvigo proponuje cztery gotowe rozwiązania w technologii dwuzabiegowej oraz trzyzabiegowej.

W plantacje zbóż (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary) wymagające wiosennego odchwaszczania, firma proponuje swoją nowość – herbicyd Galaxo 150 WG, oparty o substancje czynne: florasulam, jodosulfuron metylosodowy i tribenuron metylowy. Preparat stosuje się do początku fazy strzelanina w źdźbło (BBCH 30) razem z adiuwantem. Zalecany jest m.in. do zwalczania bodziszka drobnego, chabra bławatka, fiołka polnego, komosy białej, miotły zbożowej.

Plantatorzy rzepaku także mogą korzystać z gotowych propozycji, np. dwu- lub trzyzabiegowych. W pierwszym wiosennym zbiegu Innvigo zaleca regulator Mepik 300 SL (chlorek mepikwatu) z jednym z fungicydów X-Met 100 SL (metkonazol) lub Makler 250 SE, Bukat/Ambrossio 500 SC (tebukonazol) lub Dafne/Porter 250 EC (difenokonazol), które dobieramy w zależności od stanu plantacji. Odpowiednio do zastosowanej ochrony w pierwszym terminie Innvigo zaleca dalsze działania w rzepaku. W terminie T-2 przeciwko zgniliźnie twardzikowej, szarej pleśni i czerni krzyżowych proponuje jedną ze swoich nowości – AsPik R 250 EC, preparat bazujący na protiononazolu i tebukonazolu.

Do walki ze szkodnikami Innvigo poleca stosowanie rotacyjne preparatów opartych na substancji czynnej acetamipryd (Los Ovados 200 SE, Apis 200 SE, Aceptir 200 SE) i deltametrynie (Delmetros 100 SC, Koron 100 SC, DelCaps 050 CS Delux 050 CS).