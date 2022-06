Nowy cennik Agrochem Puławy 21.06.2022 – cenowy rollercoaster

Agrochem Puławy, oficjalny dystrybutor Grupy Azoty opublikował dziś nowy cennik. Które zdrożały i czy coś staniało?

Cena Polifoski Krzem (CPT) w nowym cenniku to 4060 zł/t, podczas gdy w cenniku z 26.05. opiewała na kwotę 3970, a jeszcze wcześnie na 5670 zł/t. Z kolei np. Polifoska 8 sukcesywnie drożeje. Analizując ostatnie dwa cenniki, ceny wzrosły z 3915 zł/t do 4215 zł/t i obecnie do 4350 zł/t. Amofoska 5-10-25 nieco staniała i kosztuje obecnie 2855 zł/t, podczas gdy 26.05.br trzeba było zapłacić 2945 zł/t, a wcześniej 3075 zł/t.