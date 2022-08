Nawozy azotowe mocno w górę. Agrochem Puławy publikuje nowy cennik

Jak wynika z opublikowanego wczoraj cennika Agrochemu Puławy, oficjalnego dystrybutora Grupy Azoty, ceny nawozów azotowych po raz kolejny mocno wzrosły. Nie zmieniły się natomiast ceny nawozów wieloskładnikowych.

W porównaniu do ostatniego cennika opublikowanego 27 lipca, cena saletry amonowej 34,4 N wzrosła z 3935 zł/t do 4305 zł/t. Siarczan amonu zdrożał z 2340 do 2510 zł/t, natomiast cena RSM-u 32 wzrosła z 3720 do 4100 zł/t.

Cena Saletrosanu 26 wzrosła z 3620 złotych za tonę do 3990 złotych za tonę, a krystalicznego siarczanu amonu AS21 z 2410 do 2580 zł/t.

To już kolejna podwyżka cen nawozów tego lata; ostatnia zmiana miała miejsce 27 lipca i również była korektą w górę. Podobna jak ostatnio jest skala wzrostu, wynosząca zazwyczaj 300-400 zł/t.

Nie zmienił się natomiast cennik nawozów wieloskładnikowych, jednak w ich przypadku również jest wręcz przerażająco drogo: