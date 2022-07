Jak w końcu jest z tymi cenami nawozów u dystrybutorów?

Ostatnie zmiany w cennikach Grupy Azoty obniżyły ceny na nawozy azotowe, ale “wieloskładnik” jest rekordowo drogi. Problemów z dostępnością raczej nie ma. Ostatnio jednak pojawiły się wśród rolników głosy, że ceny u niektórych dystrybutorów są znacznie wyższe niż te w cenniku puławskiego Agrochemu.

Przeglądając różnego rodzaju fora rolnicze natknęliśmy się na informacje, że pomimo iż na stronie Agrochemu Puławy na saletrę amonową zgodnie z nowym cennikiem obowiązuje cena 2980 zl/t, to nie da się kupić nawozu w tej kwocie. Ceny są raczej bliższe 4 tys. zł/t. Postanowiliśmy zatem sprawdzić te doniesienia.

Rozmawiając z przedstawicielem jednego z dużych dystrybutorów nawozów usłyszeliśmy, że owszem, cena 2980 zł za tonę saletry jest ciężka do osiągnięcia i on sam sprzedaje obecnie tonę za 3350 zł/t przy zamówieniach do 10 ton. Przy większej ilości cena jest niższa. Takie ceny wynikają z tego, że końcowy dystrybutor musi doliczyć swoją marżę w której musi znaleźć się m.in. również koszt dowiezienia towaru do klienta, a transport jest obecnie bardzo drogi.

Na pytanie, czy możliwe jest, aby cena dochodziła do 4 tys. zł, usłyszeliśmy, że jest to możliwe, ale raczej tylko u drobniejszych dystrybutorów, którzy np. kupili kilka samochodów nawozów po wyższych cenach i muszą ten towar jakoś upłynnić. Jak powiedział, najwięksi sprzedawcy działają na nieco innej zasadzie. Towar, który sprzedają jest w komisie i do momentu sprzedaży należy on do producenta, np. do Grupy Azoty. Z tego też powodu, mimo że np. mają pełny plac nawozów, a przyjdą wytyczne od producenta, że sprzedaż nawozów jest wstrzymana, to nie mogą nic z posiadanym na placu nawozem zrobić do momentu, kiedy producent nie odblokuje sprzedaży.

Nasz rozmówca podkreślił również, że nawozy są u niego dostępne bez żadnego problemu, zarówno azotowe jak i wieloskładnikowe. Przyznał jednak, że obecnie widać, iż rolnicy wstrzymują się z zakupem nawozów wieloskładnikowych ze względu na wysokie ceny i niepewność sytuacji. Z kolei zainteresowanie nawozami azotowymi jest słabe, bo nie jest to moment ich największego wykorzystania.