Nawozy azotowe tanieją wraz ze spadkami cen gazu

Ceny nawozów na świecie idą w dół, co dotyczy przede wszystkim nawozów azotowych. Wydaje się, że decydujący wpływ na spadki cen ma spadająca niemal nieustannie od 8 czerwca cena gazu oraz malejący sezonowo popyt.

Jak podawał nieco ponad tydzień temu portal Agriland, saletra wapniowo-amonowa kosztuje obecnie w Irlandii zwykle 800-850 euro za tonę, chociaż zdarzają się stawki poniżej progu 800 EUR/t. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze w kwietniu jego cena wynosiła 1050 EUR/t, spadek należy uznać za spory.

A jak wyglądały ceny za oceanem? Jak podał Progressive Farmer cena mocznika w skali miesiąca spadła o 9 proc. (stan na 24 czerwca). W szczycie przypadającym na 1 kwietnia nawóz ten kosztował w USA 1022 USD/t i od tego czasu nieustannie spada do 902 USD/t 24 czerwca. Większość cen nawozów w USA spadała, jednak trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że o ile spadki cen w przypadku nawozów azotowych możemy uznać za dość wyraźne, to nie dotyczy to już cen nawozów wieloskładnikowych, których spadki są raczej nieznaczne.

Podobnie sytuacja wygląda w kraju, gdzie do sporej korekty cenowej w dół doszło w przypadku nawozów azotowych na początku trzeciej dekady czerwca. Ostatnia aktualizacja cennika Agrochemu Puławy sprzed dwóch dni nie wprowadziła jednak korekt cenowych.