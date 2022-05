Ceny nawozów w USA biją kolejne historyczne rekordy. To złe informacje także dla nas

Pod koniec kwietnia oficjalny dystrybutor Grupy Azoty opublikował nowy cennik na nawozy wieloskładnikowe. Niespodzianek nie było; nawozy podrożały, chociaż skala podwyżek i tak była niewielka w porównaniu chociażby do skali podwyżek w USA.

Jak informuje DTN, w trzecim tygodniu kwietnia fosforan amonu zdrożał średnio aż o 6 proc. w skali miesiąca, osiągając cenę 1079 dolarów za tonę, co było najwyższą notowaną przez DTN ceną w historii.

Znacznie zdrożał także RSM 32; jego cena była o 5 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej i osiągnęła najwyższy poziom w historii – 730 USD/t, co daje w przeliczeniu po kursie dolara na poziomie 4,45 zł dokładnie 3248,5 zł/t. Jak to się ma do ceny w Polsce? W ostatnio opublikowanym przez puławski Agrochem cenniku RSM 32 kosztował od 3185 zł/t.

Rekordy wszechczasów biły też inne nawozy; fosforan dwuamonowy kosztował średnio 1050 USD/t, sól potasowa 879 USD/t, mocznik 1012 USD/t, a RSM 28 631 USD/t.

Ceny nawozów determinowane są obecnie m.in. przez sankcje; Białoruś jest jednym z największych eksporterów potażu, zaś Rosja fosforytów. W wyniku konfliktu na terytorium Ukrainy bardzo wzrosły także ceny energii, w tym przede wszystkim gazu. Wzrosty cen nawozów na świecie bez wątpienia będą miały przełożenie także na rynek polski, wszak w głównej mierze uzależnieni jesteśmy od rynku globalnego.

