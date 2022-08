Kowalczyk: Będziemy szli w kierunku ulżenia zakładom produkującym nawozy w zakupie gazu

Dzisiaj gościem Krzysztofa Świątka w Sygnałach Dnia był minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Podczas rozmowy nie mogło się obyć bez gorącego ostatnio tematu cen i dostępności nawozów. Jakie pomysły na walkę z kryzysem ma wicepremier Kowalczyk?

Ceny gazu wzrosły ostatnio o kilkadziesiąt procent, ale to jest jak gdyby przelanie czary goryczy, bo tak naprawdę ceny gazu w stosunku do poprzedniego roku wzrosły 10-krotnie; to jest ta cena, która wprowadza barierę w produkcji nawozów – tłumaczył rano minister Kowalczyk.

– Na Radzie Ministrów premier podjął decyzję, żebyśmy wspólnie z premierem Sasinem przygotowali system, który by umożliwił rolnikom zakup nawozów po umiarkowanych cenach, ale przede wszystkim też żeby zachować ciągłość produkcji, bo to jest też ważne – dodawał.

Zapytany o szczegóły programu minister stwierdził, że Grupa Azoty “musi zachowywać się rynkowo”, więc prace idą w kierunku “ulżenia” podmiotom produkującym nawozy zakup gazu.

Wicepremier stwierdził również, że na potrzeby nawożenia jesiennego zapasy są zapewnione, jednak bardziej niepokojąco wygląda sytuacja z nawożeniem wiosennym, dlatego ważne jest, żeby problem został rozwiązany w przeciągu 1-2 tygodni i że trzeba zadbać o to, aby nawozy były produkowane taniej.