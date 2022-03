Nawozy drożeją nie tylko w Polsce. Niepokojące dane z USA

Ceny nawozów rosną nie tylko w Polsce, ale także za granicą. W przypadku cen w USA w ostatnim tygodniu marca zanotowano skalę wzrostu cen detalicznych niespotykaną od grudnia zeszłego roku.

Największa podwyżka dotknęła 16-procentowy fosforan dwuamonowy, którego cena wzrosła aż o 16 proc. w skali miesiąca. Kosztuje on teraz aż 1014 dolarów za tonę. Jest to najwyższa cena za ten nawóz od czasu zbierania danych przez DTN; ostatnio najdroższy był w 2008 roku, kiedy to kosztował 984 USD za tonę.

Również najdroższy w historii jest mocznik, którego cena wzrosła o 10 proc. w skali miesiąca, co daje cenę 978 USD/t. Fosforan amonu 10-34 również zdrożał o 10 proc. i kosztuje obecnie 1018 USD/t.

Sól potasowa kosztuje obecnie 850 USD/t, amoniak bezwodny 1523 USD/t (najwięcej w historii), a RSM 28 622 USD/t. Nieznacznie spadłą cena RSM-u 32; z 703 do 698 USD za tonę.

– Można zaobserwować pewne zakłócenia w dostawach potażu, chociaż obecnie głównym czynnikiem kształtującym ceny nawozów są zakłócenia w transporcie w regionie Morza Czarnego – informuje portal DTN.