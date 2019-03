Nowe zaprawy nasienne w ofercie Ciech Sarzyna

CIECH Sarzyna kontynuuje proces rozbudowy swojego portfolio produktów AGRO. Do oferty spółki z Nowej Sarzyny dołączyły właśnie dwie nowe zaprawy nasienne – SARFUN® DUO 515 FS i SAROX® DUO ACTIVE.

SAROX® DUO ACTIVE jest fungicydem w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczonym do zaprawiania ziarna siewnego pszenicy ozimej w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Przygotowuje roślinę do zimowania, zmniejsza ryzyko wymarzania oraz sprzyja rozwojowi na wiosnę. SAROX® DUO ACTIVE zawiera dwie substancje aktywne o działaniu układowym z różnych grup chemicznych o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania. Powodują one zaburzenia w metabolizmie patogenicznych grzybów, blokując ich procesy życiowe, chroniąc zboża przed infekcją w trakcie kiełkowania i po wschodach roślin. Jest to unikalna zaprawa zwalczająca kompleks najważniejszych chorób wczesnej fazy rozwoju zbóż oraz grzybów z rodzaju Fusarium. SAROX® DUO ACTIVE jest dostępny w sprzedaży w różnej wielkości opakowaniach: 1 l, 5 l, 10 l.

SARFUN® DUO 515 FS to środek grzybobójczy w formie koncentratu, gwarantujący wysoką skuteczność ochrony nasion, siewek i młodej rośliny przed chorobami grzybowymi, dzięki dwóm uzupełniającym się substancjom aktywnym. Powierzchniowe działanie tiuramu ogranicza rozwój zarodników grzybów chorobotwórczych/patogenicznych na powierzchni ziarniaków oraz w glebie. Systemiczne działanie tebukonazolu uzupełnia i przedłuża działanie zaprawy również na okres wzrostu i rozwoju siewek i młodych roślin. Tebukonazol jest szybko absorbowany do wnętrza wegetatywnych części roślin. Wykazuje działanie: zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. Połączenie tych dwóch substancji podnosi bezpieczeństwo zasiewów, zwiększając obsadę roślin. SARFUN® DUO 515 FS prowadzi do większego plonu o wysokiej jakości. Środek jest dostępny w sprzedaży w różnej wielkości opakowaniach: 1 l, 5 l, 10 l.

Więcej informacji na temat nowych zapraw nasiennych od CIECH Sarzyna – SARFUN® DUO 515 FS i SAROX® DUO ACTIVE można znaleźć na stronie www – http://ciechagro.pl/pl/produkty/srodki-ochrony-roslin/zaprawy-nasienne/.

Źródło: CIECH Sarzyna