Nowe formy pomocy dla producentów świń

Na wniosek ministra rolnictwa Rada Ministrów 11 lipca przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARMiR wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy na wyrównanie utraconych dochodów producentom świń w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania ich w gospodarstwie lub wprowadzania do niego, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

– ARiMR będzie udzielać pomocy finansowej producentowi świń, któremu nadano numer identyfikacyjny (w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności) oraz który w związku obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub wprowadzania ich do niego, wydanym w związku z ASF, zaprzestał produkcji świń. Pomoc ta będzie przyznawana na wniosek producenta świń złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Jednocześnie minister rolnictwa i rozwoju wsi dokona notyfikacji w Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania ich w gospodarstwie lub wprowadzania do niego zaprzestali produkcji tych zwierząt – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Pomoc przeznaczona na refundację kosztów zakupu materiałów ochronno-dezynfekcyjnych przez producentów świń: w 2018 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 75 proc. tych kosztów, a latach kolejnych – 50 proc.

Jak ustaliliśmy refundacja wydatków ma dotyczyć zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do ich przeprowadzania, a także odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem do nich zwierząt domowych.

Przewidziano także możliwość ubiegania się przez kredytobiorców – w bankach współpracujących z Agencją – o preferencyjne kredyty bankowe przeznaczone na wznowienie produkcji rolnej i odtworzenie środków trwałych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina). Chodzi o kredyty o obniżonej do 0,5 proc. w skali roku wielkości płaconego przez kredytobiorców oprocentowania.

Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód mieli ubezpieczone co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem łąk i pastwisk) lub ubezpieczyli co najmniej 50 proc. liczby zwierząt gospodarskich (w gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej), od co najmniej jednego z tych ryzyk.

W 2018 r. przewidziano możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej przez producentów rolnych, którzy ze sprzedaży produktów rolnych uzyskali co najmniej 10 tys. zł, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu bankowego.

Preferencyjne kredyty obrotowe mają być przeznaczone na zakup: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin lub pasz; kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, roślin motylkowych grubo- i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw lub kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień; hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek, kózek lub rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów – z wyłączeniem zakupu na eksport; pszczelich matek użytkowych lub reprodukcyjnych.

Źródło: KPRM