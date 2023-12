Nie masz pomysłu na prezent dla małego rolnika? My mamy kilka

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja, aby młodym i nieco starszym miłośnikom rolnictwa sprezentować ciekawe podarunki. Przeglądając dziś to co oferuje rynek, można się jednak nieco zagubić, gdyż wybór jest przeogromny. Dlatego postanowiliśmy wybrać dla Was kilka naszym zdaniem najciekawszych prezentów, które mogą zainteresować zarówno tych najmłodszych jak i już dorosłych rolników zainteresować.

Pierwsze co przychodzi do głowy jeśli myślimy o prezencie gwiazdkowym dla fanów rolnictwa to modele maszyn. W tym względzie z pewnością się nie zawiedziemy, gdyż dostępność marek i modeli jest ogromna i obejmuje właściwie wszystkich znaczących producentów. Najmniejsze modele np. ciągników w skali 1:32, które znajdziemy m.in. w ofercie znanej firmy Siku kosztują już od 17 zł, tak jak przykładowy Deutz Fahr TTV 7250 w wersji Warrior w którym kabinę można zdjąć, a wszystkie przyczepy Siku w odpowiedniej wielkości można podpinać do jego haka holowniczego.

Większy, ale i dużo bardziej szczegółowo wykonany model ciągnika Massey Ferguson 7624 od firmy Bruder to już koszt 149 zł. Za tę kwotę otrzymujemy szczegółowy model wykonany w skali 1:16 z wysokiej jakości tworzywa ABS. Ten traktor posiada zawieszenie o regulowanej wysokości, a dla maksymalnego realizmu jego kabina jest przeszklona przezroczystym, bardzo odpornym poliwęglanem . Oczywiście jest też ruchoma oś , której kierowanie umożliwia przedłużona kierownica, która jest w zestawie. Opony o dużym profilu gwarantują komfortową jazdę, dzięki czemu bez obaw można jeździć ciągnikiem na zewnątrz. Ponadto do ciągnika można podpiąć dowolną przyczepę z edycji Profi Bruder.

Pozostając jeszcze przy modelach maszyn nie można zapomnieć o klockach Lego z serii Technic, które sprawią niemałą frajdę zarówno młodym farmerom jak i ich tatusiom. Jednym z takich zestawów jest traktor John Deere 9620R 4WD. Zaprojektowany we współpracy z firmą John Deere traktor z przyczepą ma sporo realistycznych funkcji. Wyposażony jest w ogromne koła, przegubowy układ kierowniczy i kabinę kierowcy z obracającym się fotelem. Miłośnicy traktorów będą zachwyceni możliwością zbudowania własnego traktora John Deere, a podczas składania modelu poznają wszystkie szczegóły działania tej maszyny. Przyczepę można przechylić, co ułatwia przewożenie ciężkich ładunków. Koła nadają się do jazdy po trudnym terenie, a dyszel ma dodatkowy zawias, dzięki czemu przyczepa może z łatwością jechać w górę i w dół stoków. Taki zestaw możemy nabyć za cenę już od 83 zł.

Bardzo ciekawym prezentem dla młodych adeptów mechaniki może być również zestaw Laboratorium Mechaniki od formy Clementoni. Ten konkretny egzemplarz, czyli Maszyny Rolnicze ma ponad 200 komponentów oraz pozwala na zbudowanie w zależności od konfiguracji nawet ponad 10 modeli. Znajdziemy w nim zęby, przeguby uniwersalne, mechanizm różnicowy, opony i koła, osie, płytki i bogaty ilustrowany podręcznik z instrukcją montażu modeli i wieloma szczegółowymi informacjami na temat mechaniki maszyn rolniczych. Ceny za taki zestaw rozpoczynają się od 68 zł.

W naszym zestawieniu nie mogło również zabraknąć najpopularniejszego chyba obecnie symulatora farmy, czyli Farming Simulator. Producent naprzemiennie wydaje wersje dedykowane stacjonarnym platformom (komputery i konsole Sony/Microsoftu) i urządzeniom mobilnym. W tym roku padło na to drugie, co oznacza, że w Farming Simulator 23 zagramy wyłącznie na Nintendo Switch oraz smartfonach i tabletach z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. Tegoroczna odsłona Farming Simulator w swoich założeniach jest identyczna, co dotychczasowe gry z tej serii. W dalszym ciągu wcielamy się w farmera i naszym zadaniem jest prowadzenie gospodarstwa w taki sposób, aby mieć z tego jak najwięcej pieniędzy. W produkcji możemy wykonywać zlecenia przygotowane przez producenta, ale nic nie stoi także na przeszkodzie, aby bawić się w trybie otwartym, gdzie mamy całkowitą swobodę w kreowaniu swojej wymarzonej farmy. Wersja mobilna czerpie garściami z ubiegłorocznego wydania, dostępnego na stacjonarnych platformach.

Mimo wszystko, studio GIANT Software zdecydowało się na zaimplementowanie kilku nowych elementów. W Farming Simulator 23 otrzymaliśmy możliwość tworzenia łańcuchów produkcyjnych, które znacząco usprawniają kontrolowanie bardzo rozbudowanego gospodarstwa. Ponadto podczas pracy w polu możemy korzystać z dwóch nowych mechanik rozgrywki, jak odchwaszczanie i orka, natomiast część z dotychczasowych czynności została zmodyfikowana i od teraz ładowanie kłód i palet może odbywać się automatycznie. Udoskonalono również sztuczną inteligencję naszych współpracowników, którym możemy zlecić wykonywanie podstawowych czynności, żeby skupić się na innych zadaniach. W przypadku jeśli zdecydujemy się na zakup wersji FS 2023 to musimy liczyć się z wydatkiem od ok. 200 zł, a wersja ubiegłoroczna na konsole lub PC kosztuje od 130 zł.

Wszystkie powyższe propozycje są raczej dla nieco starszych, tj. mających więcej niż 5 lat Farmerów, ale nie zapominamy i o tych sporo mniejszych czego dowodem jest traktor New Holland na pedały wraz z przyczepką, wyprodukowany przez francuską firmę zabawkarską FALK.

Pojazd wykonany z najwyższej jakości tworzywa. Przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 lat (i co ważne obciążenie maksymalne to 30 kg, więc tata małego rolnika z pewnością na niego nie wsiądzie i będzie to pojazd w wyłącznej dyspozycji najmłodszego użytkownika). Pojazd jest ponadto wyposażony w odpinaną przyczepę z panelami oraz kierownicę z klaksonem. Koła traktorka zostały wykonane z wysokiej jakości plastiku. Produkt posiada otwieraną maskę z imitacją prawdziwego silnika. Za taki zestaw trzeba zapłacić natomiast 505 zł