Nie będzie protestów rolników w Lublinie, Wrocławiu i Białej Podlaskiej. Prezydenci zakazali

Jak informuje serwis Jawny Lublin, prezydenci m.in. Lublina, Wrocławia i Białej Podlaskiej nie zgodzili się na organizację protestów rolników w swoich miastach.

Rolnicy z Lubelszczyzny pierwotnie mieli się zebrać na placu Zamkowym, a następnie przemaszerować pod Lubelski Urząd Wojewódzki. Zgody na takie zgromadzenie nie wyraził jednak prezydent Krzysztof Żuk.

– To oznacza karetki próbujące się przedostać przez kilometrowe korki, brak możliwości dostania się do lekarza przez osoby wymagające interwencji medycznej czy trudność dotarcia do szkół dzieci i młodzieży oraz tysięcy pracowników, którzy nie dojadą do pracy. To także dzieci i dorośli z niepełnosprawnością, uwięzieni w domach, bez możliwości wyjścia na rehabilitację czy zajęcia. 90-dniowy protest to paraliż całego miasta, we wszystkich obszarach jego funkcjonowania – uzasadnia swoją decyzję odnosząc się do zgłoszenia organizatorów protestu.

Protestów nie będzie także we Wrocławiu.

– W związku z planowanymi na środę kolejnymi protestami rolników informuję, że mając na uwadze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zdrowie i życie naszych mieszkańców, a także utrzymanie ruchu na najważniejszych arteriach miasta, wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych na terenie administracyjnym Wrocławia – poinformował wczoraj prezydent Jacek Sutryk.

Z kolei na północy woj. lubelskiego rolnicy mieli zablokować obwodnicę Białej Podlaskiej. Nie zgodził się na to prezydent Michał Litwiniuk.

– Codziennie, na każdym z tych skrzyżowań, przejeżdża od 10 do 20 tysięcy samochodów. Należy pomnożyć liczbę pasażerów przez kilka nawet osób. Do tego dochodzi ruch tranzytowy, czyli kolejne dziesiątki tysięcy samochodów każdej doby. Wyobraźmy sobie, jaki paraliż miasta i subregionu zafundowaliby nam protestujący – powiedział.

Choć nie wszędzie rolnicy będą mogli protestować, to łącznie w całym kraju ma się odbyć aż ok. 500 demonstracji.