New Holland T6.180 Methane Power: Komu może opłacać się ten ciągnik? [video]

Zasilany metanem lub gazem CNG ciągnik New Holland T.6 180 Methane Power to maszyna, która wpisuje się w obecne trendy dotyczące ekologii, a co nie mniej ważne, pozwala na pełną niezależność od paliw kopalnych.

Największą rewolucją w opisywanym ciągniku jest zastosowany w nim, a opracowany wspólnie przez New Holland i FPT system zasilania silnika w ciągniku gazem, którego głównym składnikiem jest metan. Idea ta jest od lat rozwijana przez CNH Industrial w zastosowaniach pojazdów drogowych, czego przykładem jest już ponad 50 tysięcy pojazdów napędzanych przez silniki FPT zasilanych paliwami gazowymi.

Od ponad 20 lat samochody ciężarowe czy autobusy komunikacji miejskiej tankowane błękitnym paliwem spotykamy na drogach, nie zdając sobie sprawy ze sposobów ich zasilania. Dlatego naturalnym dla koncernu krokiem stało się wdrożenie do produkcji ciągnika napędzanego takim właśnie rodzajem silnika.

Za napęd modelu T6.180 Methane Power odpowiada 6-cylindrowa jednostka serii NEF FTP o pojemności 6728 cm³, mocy maksymalnej 175 KM oraz momencie obrotowym 740 Nm, a jego znamionowe obroty równe są 2200 obr/min. Są to parametry identyczne jak w dieslowskim odpowiedniku modelu New Holland T6.180, co uwidacznia potencjał tej jednostki napędowej oraz dalszy kierunek rozwoju silników zasilanych gazem na bazie metanu.

Obecnie ze względu na jeszcze dość słabo rozwiniętą sieć tankowania gazem CNG lub metanem są pewne ograniczenia w szerszym rozpowszechnianiu się tej maszyny. Jednakże na przestrzeni najbliższych lat powinno się to mocno zmienić na plus.

Ze względu na to, że stacje CNG dostępne są w większych miastach to ciągnik może być tam wykorzystywany do prac komunalnych. Innym aspektem jego wykorzystania właśnie przy tych pracach jest również to, że jego silnik pracuje aż o 5 dB ciszej niż analogiczny i tak już cichy T6.180 z silnikiem wysokoprężnym. Wartość 5 decybeli, choć wydaje się niewielka, jest jednak mierzona funkcją logarytmiczną, a to oznacza, że zasilany gazem “metanowy” silnik jest dla ludzkiego słuchu niemal dwa razy cichszy od dieslowskiego w bliźniaczym modelu ciągnika.

Także dla posiadaczy biogazowni tego typu rozwiązanie może wydać się korzystne bo produkowany przez taką instalację metan zamiast do produkcji ciepła i energii można wykorzystać do tankowania. Należy jedynie biogazownię doposażyć w instalację do tankowania.