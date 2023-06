Nadchodzące żniwa budzą poważne obawy rolników. Obawy uzasadnione

Protest rolników w Dorohusku został zawieszony; szereg środków pomocowych złagodził nieco nastroje wśród rolników, jednak atmosfera cały czas jest napięta. Zauważają to także zachodnie serwisy, w tym monitorujący sytuację na rynkach rolnych niemiecki serwis Kaack.

Przedłużenie zakazu importu zbóż z Ukrainy przez Komisję Europejską oraz dopłaty do zbóż i nawozów pozwoliły nieco rozładować sytuację, choć zarzutów wobec skuteczności niektórych działań nie brakuje; na tej kanwie odbyły się choćby ostatnie protesty w Medyce i Dorohusku. Rolnicy zarzucali rządowi opieszałość w działaniu, to, że pomimo obietnic niewiele w temacie pomocy rolnikom się dzieje. Pojawiały się także zarzuty o to, że zakaz importu zbóż jest nieskuteczny i że nadal trafiają one do polskich magazynów. Po rozmowach ministra z organizatorami protestu został on zawieszony, co chyba doskonale oddaje nastroje panujące wśród producentów zbóż. Są one w pewnym sensie “zawieszone”.

Pomimo dobrego efektu, jakie dla podaży zbóż przyniosły dopłaty, nadal istnieją obawy o przestrzeń magazynową w trakcie i po żniwach. Serwis Kaack przytacza tutaj wyliczenia Mirosława Marciniaka, niezależnego analityka, który wskazuje, że w nowy sezon Polska wchodzi z dwukrotnie wyższymi od średniej nadwyżkami w postaci 4,5 mln ton, co wynika m.in. z dobrych zbiorów w 2022 roku i słabej podaży na początku sezonu. Marciniak wskazał także na brak inwestycji w infrastrukturę portową i kolejową, w wyniku czego przez polskie porty eksportowano od 6 do 6,5 mln ton rocznie, a “najlepszym” dotychczas miesiącu – kwietniu 2023 udało się wyeksportować 703 tys. ton. Optymistycznie na sprawę patrzy z kolei Ministerstwo Rolnictwa: Ministerstwo Rolnictwa deklaruje skupienie 2,5 mln zbóż “od rolnika” do końca czerwca. MRiRW odpowiada na nasze pytania.

Steffen Bach wskazuje w swoim tekście w serwisie Kaack na dofinansowania do budowy silosów zbożowych; to dobry pomysł, jednak pod warunkiem, że realizuje się go stopniowo, w przeciwnym razie dochodzi bowiem do oczywistych skutków, o których pisaliśmy tutaj: Wzrost cen silosów po ogłoszeniu dopłat do ich zakupu. Zmowa cenowa producentów?

Można więc śmiało założyć, że w ramach dotacji do silosów powierzchni magazynowej powstanie po prostu mniej niż zakładano. Ale może nie będzie aż tak potrzebna? I tu jeden problem może zostać zastąpiony przez inny – suszę. W wielu regionach kraju deficyt opadów tworzy sytuację wręcz beznadziejną, i choć ostatnie dni przyniosły poprawę sytuacji na południu i południowym-wschodzie kraju, to deficyt wody w północno-zachodniej, północnej i środkowej części kraju jeszcze się pogłębia.

Susza dotyka też inne kraje, głównie w Europie Północnej, wspierając notowania na Matifie, jednak marne to pocieszenie dla dotkniętych nią rolników…