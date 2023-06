Raport WASDE zignorowany na Matif, ceny zbóż podbija susza. Pszenica znów po 250 EUR/t?

Opublikowany z końcem zeszłego tygodnia raport WASDE został nieco pominięty podczas piątkowej sesji Matif; po pierwsze nie spodziewano się tak znacznego podniesienia światowej produkcji pszenicy, po drugie zaś widmo suszy w niektórych rejonach Starego Kontynentu zahamowało obniżki.

Więcej na temat raportu WASDE pisaliśmy tutaj: Raport WASDE zaskoczył analityków. Wzrost cen zbóż w piątek, jednak w największym skrócie warto wspomnieć, że USDA podniósł światowe prognozy zbiorów pszenicy o 10,5 mln ton do 800,19 mln ton, w tym w UE o 1,5 mln ton do 140,5 mln ton. To jednak informacje o suszy podziałały na giełdę w Paryżu, nie zaś wspomniany raport.

– W okolicach Morza Północnego i Bałtyckiego w ciągu ostatnich czterech tygodni padało znacznie mniej niż zwykle. Deficyty opadów w niektórych regionach wzrosły już do 80%. Niepokojące jest to, że meteorolodzy ostrzegają teraz, że może dojść do ustalenia się tak zwanego wzorca pogodowego omega (charakterystyczne ułożenie izobar w kształcie litery omega, red.). Oznaczałoby to, że stabilny obszar wysokiego ciśnienia nad Morzem Północnym mógłby utrzymać obszary niskiego ciśnienia poza Europą Środkową przez całe lato. Nie jest jeszcze pewne, czy ten scenariusz się zmaterializuje, ale ryzyko rośnie z każdym dniem – informuje serwis Kaack.

Jeżeli faktycznie czarny scenariusz pogodowy się ziści, najbardziej zagrożone będą północno-zachodnia Francja, kraje Beneluksu, Niemcy, Polska, Dania i Szwecja oraz republiki bałtyckie.

Analitycy mogą więc zawieść się na prognozach jeszcze sprzed kilku tygodni. – Jest więc obecnie nadzieja, że ​​pszenica na giełdzie Euronext (Matif) będzie nadal odrabiać straty z 22-miesięcznego minimum na poziomie 218,25 EUR/t, notowanego pod koniec maja, i że cena 250 EUR może ponownie znaleźć się w zasięgu – czytamy w serwisie Kaack, gdzie zaznacza się jednocześnie, że jeżeli straty nie okażą się dość znaczące, taki scenariusz może się nie zrealizować.

Na układzie “omega” zyskują Włochy, Hiszpania i Bałkany, gdzie z kolei opady w ostatnim miesiącu przybrały większą skalę niż wskazuje norma.