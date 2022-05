Mykoła Solskyi w Warszawie. Ważna deklaracja szefa ukraińskiego resortu rolnictwa

Dzisiaj, 16 maja, na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi przybył do Polski szef ukraińskiego resortu rolnictwa Mykoła Solskyi. Ministrowie rozmawiali m.in. o możliwości wsparcia ukraińskiego rolnictwa w obliczu rosyjskiej agresji, a także o warunkach wzajemnej wymiany handlowej towarami rolno-spożywczymi. Co istotne, Solskyi zadeklarował, że Ukraina do końca czerwca uzna regionalizację Polski wobec ASF, co pozwoli na eksport polskiej wieprzowiny z rejonów wolnych od ASF na Ukrainę.

Minister Kowalczyk zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika o kontynuacji działań pomocowych Polski na rzecz ukraińskiego rolnictwa. Rozmowy pomiędzy ministrami dotyczyły kwestii bezpieczeństwa żywnościowego; w tym kontekście rozmawiano udrożnieniu szlaków transportowych dla ukraińskich towarów u ułatwieniach w przewozie i kontroli granicznej.

– Na zakończenie spotkania szefowie rolnictwa obu krajów podpisali Wspólne Oświadczenie dotyczące zacieśniania współpracy w sektorze rolnym. W dokumencie jest zawarta m.in. deklaracja strony ukraińskiej uznania regionalizacji Polski wobec ASF do końca czerwca 2022 r. – podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypominamy, że aktualnie ograniczenia eksportu wieprzowiny na Ukrainę ma 13 województw: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, łódzkie, świętokrzyskie i opolskie.

Ponadto dziś odbyły się czterostronne rozmowy, w których uczestniczyli: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoła Solskyi, sekretarz rolnictwa USA Tom Vilsack oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, którego głównym tematem była rola Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

– Polskie porty morskie są zainteresowane współpracą z ukraińskimi partnerami zarówno w zakresie eksportu zboża, jak i importu paliw, a również handlu dowolnymi innymi produktami. Pozostajemy otwarci na współpracę i będziemy wszechstronnie wspierać stronę ukraińską w tej trudnej sytuacji – poinformował resort rolnictwa.