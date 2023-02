Musi być więcej pieniędzy na pomoc dla rolników. Wywiad z komisarzem Januszem Wojciechowskim [video]

Jak wygląda polski krajowy plan strategiczny na tle planów innych państw europejskich, jak poprawić bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej, jak powstrzymać eksodus młodych ludzi z terenów wiejskich i w końcu jakie atuty ma nasze, polskie rolnictwo? Na te i wiele innych pytań odpowiadał nam w obszernym wywiadzie unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski.

– Brak następców to jest wielki problem milionów europejskich rolników i gospodarstw. W Polsce może nawet łagodniej to wygląda; w Polsce jest silna tradycja rodzinna, przywiązanie do ziemi, do ojcowizny i to trzeba powstrzymywać. W dużej części Europy nawet bardzo dobre, silne gospodarstwa są bez następców […]. Musi być więcej pieniędzy dla rolników; wspólna polityka rolna jest za mała, za słaba na te wyzwania, przed którymi rolnicy dzisiaj stoją – stwierdził w wywiadzie Janusz Wojciechowski.

– Trzeba też poprawić warunki życia na wsi; o tym się za mało mówi. Na wsi się żyje dzisiaj ciężko i nie tylko z uwagi na rolnictwo tylko dlatego, że nie ma transportu publicznego w dużej części wsi w Polsce i w Europie […]. Duża część ludzi jest wykluczona przez to. Dostęp do kultury, do służby zdrowia, dla młodych ludzi dla edukacji. Młodych ludzi trzeba zachęcić do tego, aby nie tylko byli rolnikami, ale żeby chcieli mieszkać na wsi – dodawał komisarz.