ARiMR zwiększyła limity środków dla kredytów skupowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększyła limity środków do oprocentowania kredytów na poprawę płynności finansowej dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych lub skupu lub mrożenia owoców miękkich (linia S).

Łączne udostępnione limity środków dla kredytów skupowych (linia S) wyniosą:

– limit akcji kredytowej w wysokości 2,2 mld zł,

– środki w kwocie 90 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

Kredyt może zostać udzielony podmiotowi:

1) prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:

a) producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub

b) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;

3) w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

2. Do zbóż, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies, kukurydzę, proso.

3. Do materiału siewnego roślin rolniczych zalicza się nasiona roślin rolniczych odmian gatunków objętych przepisami rozporządzenia w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin, a w przypadku ziemniaka – bulwy zwane sadzeniakami ziemniaka.

4. Do owoców miękkich zalicza się maliny, jeżyny, poziomki, truskawki, borówki, aronia, agrest, porzeczki, jagody, winogrona, wiśnie, czereśnie.

