Można już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dziś, 15 marca, przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Można je składać wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów, mogą liczyć na techniczne wsparcie ze strony pracowników ARiMR – informuje Agencja. Wzorem ubiegłego roku można również korzystać z pomocy konsultantów pracujących w infolinii oraz bezpłatnego doradztwa ekspertów Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Dopłaty bezpośrednie przysługują rolnikowi aktywnemu zawodowo prowadzącemu działalność rolniczą. Musi on posiadać grunty o powierzchni co najmniej 1 ha. Ziemia, do której chce otrzymać płatności, powinna być w jego posiadaniu na dzień 31 maja 2024 r. Wsparcie to przysługuje także rolnikowi, który ma mniej niż 1 ha gruntów, ale spełnia warunki do przyznania płatności związanych ze zwierzętami, a łączna kwota płatności bezpośrednich, które miałby otrzymać, wynosi co najmniej 200 euro.

Więcej informacji: Start kampanii dopłat 2024