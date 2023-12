Polska musiała zmniejszyć wysokość środków na płatności bezpośrednie. Ministerstwo potwierdza

Wielkość kwoty zaplanowanej na płatności bezpośrednie na rok 2023 jest wyższa niż rok wcześniej o około 169 mln EUR a zaliczki wypłacane były w maksymalnej wysokości dopuszczonej w przepisach unijnych. Na ekoschematy Polska musiała przeznaczyć min. 25% pieniędzy z płatności bezpośrednich.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało najważniejsze informacje dotyczące realizacji płatności bezpośrednich za 2023 rok. Dowiadujemy się, że w roku 2023 pula środków na płatności bezpośrednie, w tym ekoschematy wynosi około 3,67 mld EUR i jest wyższa o około 169 mln EUR od kwoty na 2022 r. Zaliczki wypłacane do 30 listopada realizowane były w maksymalnej wysokości dopuszczonej w przepisach unijnych, tj. do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz do 85% w przypadku płatności ONW.

Od 16 października do 30 listopada (tak, jak w latach ubiegłych) wypłacane były zaliczki. W ramach zaliczek (w ciągu zaledwie 1,5 miesiąca) wypłacono około 9,2 mld zł, blisko 1,2 mln rolników, w tym około 1,1 mld zł z tytułu płatności ONW.

Od 1 grudnia 2023 r. ARiMR wypłaca płatności końcowe za 2023 r. Płatności wypłacane są sukcesywnie i dokładane są wszelkie starania, aby ich realizacja przebiegała sprawnie.

W komunikacie MRiRW podkreśla się, że w związku z reformą Wspólnej Polityki Rolnej od 2023 r. wsparcie przyznawane jest na podstawie nowych przepisów Unii Europejskiej. Przepisy te wprowadziły nowe rodzaje wsparcia, np. ekoschematy. Zgodnie z przepisami UE na ekoschematy należy przeznaczyć minimum 25% środków na płatności bezpośrednie. W związku z tym w Planie Strategicznym dla WPR 2023-2027 (PS WPR) na ekoschematy na 2023 r. zaplanowano ogółem (ekoschematy obszarowe i Dobrostan zwierząt) około 872,5 mln EUR.

Co do stawek płatności, Ministerstwo informuje, że, analogicznie jak w latach poprzednich, w przypadku płatności bezpośrednich rzeczywiste stawki poszczególnych płatności na daną kampanię są określane na podstawie rzeczywistych danych (powierzchni, liczby sztuk zwierząt) zadeklarowanych przez rolników i zweryfikowanych przez ARiMR. Ta zasada obowiązuje także w odniesieniu do ekoschematów.

Po otrzymaniu od ARiMR stabilnych, zweryfikowanych danych w zakresie powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, wysokość stawek płatności dla poszczególnych ekoschematów zostanie określona w rozporządzeniu MRiRW wydawanym w porozumieniu z Ministrem Finansów.

W przypadku, gdyby powierzchnia lub liczba zwierząt kwalifikujących się do płatności w ramach ekoschematów przekroczyła pierwotnie zakładane wielkości, konieczna może okazać się zmiana wcześniej planowanych stawek określonych w PS WPR.

Niemniej jednak, przy ustalaniu wysokości stawek za ekoschematy, MRiRW planuje skorzystać z przewidzianych w prawie UE możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi płatnościami, tak aby rzeczywiste stawki były jak najbardziej zbliżone do planowanych.