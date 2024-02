Media w Polsce mniej zainteresowane protestami rolników niż niemieckie. Dlaczego?

Choć protesty rolników zdominowały w ostatnim czasie media europejskie, w Polsce pisano o tym zdecydowanie rzadziej niż w Niemczech. Statystyki są bezlitosne – przewaga Niemców jest dziesięciokrotna. Czy dlatego, że polscy rolnicy byli tacy „grzeczni”?

Od początku roku na portalach internetowych 15 krajów UE pojawiło się ponad 90 000 artykułów na temat protestów. Najwięcej publikacji pojawiło się w Niemczech – 42,3 tys., Francji – 27,9 tys. i we Włoszech – 10,5 tys. Polska znalazła się na 4. miejscu z prawie 4 tys. wzmianek – wynika z analizy, którą nasza redakcja otrzymała od Instytutu Przywództwa.

– Protesty rolników w Europie nie są zjawiskiem izolowanym – choć w każdym z krajów rozpoczęły się w różnym czasie, miały też różną dynamikę, to dzięki mediom wzajemnie wpływały na siebie i szybko przerodziły się w ogólnoeuropejski ruch – twierdzi prezes Instytutu Przywództwa Piotr Gąsiorowski. Zdaniem eksperta, doniesienia medialne odegrały kluczową rolę w informowaniu rolników o sytuacji i podjętych działaniach w innych krajach oraz we wzajemnym inspirowaniu się i w organizacji protestów.

Najwięcej publikacji na temat protestów odnotowano w Niemczech, Francji i we Włoszech: w Niemczech pojawiało się średnio ponad tysiąc artykułów dziennie, we Francji przeszło 680, a we Włoszech ponad 250. Duże zainteresowanie tym tematem odnotowano także na portalach internetowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiło się przeszło 3,6 tys. publikacji.

Publikacje na portalach internetowych na temat protestów rolników

w Unii Europejskiej (w okresie 1.01.2024 – 10.02.2024) LP Kraj Liczba publikacji 1 Niemcy 42 370 2 Francja 27 942 3 Włochy 10 533 4 Polska 3 915 5 Rumunia 1 932 6 Austria 1 156 7 Belgia 1 150 8 Holandia 1 053 9 Hiszpania 909 10 Portugalia 664 11 Wielka Brytania 521 12 Słowacja 410 13 Litwa 302 14 Czechy 177 15 Węgry 124

– Doniesienia medialne przyczyniły się do zwiększenia znaczenia i widoczności protestów, podkreślając ich ponadnarodowy charakter oraz nakłaniając rolników do spojrzenia poza granice własnego kraju. Dzięki temu rolnicy z różnych części Europy dostrzegli wspólne wyzwania, jakie stoją przed sektorem rolniczym i rozpoczęli mobilizację, aby domagać się zmian na szczeblu europejskim. Warto zauważyć, że współczesne media odgrywają rolę nie tylko w przekazywaniu informacji, ale także w kształtowaniu opinii publicznej i mobilizacji społecznej – stwierdza prezes Piotr Gąsiorowski.