Lipiec najgorszym miesiącem w sprzedaży nowych ciągników w tym roku

Ubiegły miesiąc przyniósł rejestrację 695 szt. nowych ciągników. Jest to najgorszy miesięczny wynik w 2023 roku i jak dotąd z każdym następnym miesiącem notujemy mniej rejestracji. W lipcu było to mniej o 73 szt. niż w czerwcu i aż o 479 szt. mniej niż w lipcu 2022 roku.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w swoim comiesięcznym raporcie podsumowując siedem miesięcy 2023 roku zarejestrowano 5595 szt. nowych ciągników, co jest wynikiem gorszym o 1177 szt. niż przed rokiem. Procentowy spadek rejestracji wynosi już 17,4%.

Zmianie nie uległa pozycja lidera i cały czas pierwsze miejsce należy do marki John Deere, gdyż po siedmiu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 965 szt. ciągników tej marki, czyli o 53 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały marki John Deere na koniec lipca to 17,2 % – o 3,8 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu plasuje się marka New Holland z ilością 857 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 281 szt. mniej niż w 2022 roku.Udziały marki New Holland to 15,3%. Marka Kubota na trzecim miejscu notuje 629 szt. zarejestrowanych maszyn, czyli o 24 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,2%.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 503 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 96 szt. mniej niż przed rokiem. Deutz Fahr osiąga 9% udziałów rynkowych. Case IH zajmuje piąte miejsce z 323 szt. zarejestrowanych maszyn co pozwoliło na osiągnięcie 5,8% udziałów rynkowych.

Jeśli zaś chodzi o najczęściej wybierane modele to po siedmiu miesiącach 2023 roku najpopularniejszym jest model John Deere 6155M, którego zarejestrowano 139 szt. Farmtrac Tractors Europe 26 4WD zajmuje druga pozycję z ilością 114 szt.

John Deere 6195M na trzecim miejscu notuje 107 szt. zarejestrowanych maszyn. Czwarte miejsce zajmuje Case IH Puma 150 – 87 szt., piąte Deutz Fahr 5080 D Keyline oraz John Deere 6120M, których zarejestrowano po 85 szt.

źródło: PIGMiUR