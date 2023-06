Lekkie wyhamowanie spadków i delikatne podwyżki: Ceny zbóż 02.06.2023

W końcówce tygodnia pojawiło się długo oczekiwane wyhamowanie tendencji spadkowej, a w przypadku pszenicy konsumpcyjnej zagościły nawet niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze, podwyżki cen.

Na rynku krajowym zmniejszyły się dostawy do punktów skupu, gdyż coraz więcej rolników pozbyło się już swoich zapasów, a to przekłada się na zatrzymanie spadków, lub tylko delikatne obniżki cen. Patrząc na rynek w skali całego tygodnia spadki na większości zbóż nie przekroczyły 10 zł na tonie, a w przypadku pszenicy konsumpcyjnej odnotowaliśmy nawet niewielkie, sięgające 10 zł na tonie podwyżki.

Dodatkowo na stabilizację cen wpływają niekorzystne warunki pogodowe u największych producentów zbóż w Europie i USA. W najbliższym czasie nie są przewidywane opady i to może wpłynąć na kondycję zbóż i poziom plonowania.

Powyższe czynniki sprawiają, że obecnie w Polsce skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 700 do 910 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą stała się wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 640 zł/t a maksymalnie jest to 820 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 600 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 1210 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 590 do 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 520 do 730 zł/t, a paszowe od 500 do 680 zł/t. Z kolei w przypadku rzepaku maksymalna cena jaką ankietowane przez nas firmy skupowe oferują za rzepak wynosi 1700 zł/t. a minimalnie kupujący chcą płacić 1500 zł/t.

Cały czas nisko notowane są stawki za kukurydzę paszową. Na koniec tygodnia ceny ponownie spadły i obecnie maksymalnie kupujący chcą płacić 850 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 730 zł.