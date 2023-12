Krone: Kierunek? Wydajność! (video)

Ciągnik autonomiczny? Oczywiście, firma Krone takowy podczas Agritechniki przedstawiła. Jednak to pieśń przyszłości. Niemiecki producent zaakcentował w tym roku przede wszystkim kierunek rozwoju w stronę maszyn o jeszcze większej niż dotychczas wydajności.

Emanacją tej filozofii podczas targów Agritechnica stał się zestaw koszący o szerokości roboczej 10,5 m a także dwa nowe modele przetrząsaczy oraz czterowirnikowa zgrabiarka roboczą o szerokości roboczej 15,7 metra Swadro TC 1570.

Wracając do ciągnika autonomicznego, Krone wraz z firmą Lemken, we współpracy z którą ów pojazd powstaje, stawiają na konstrukcję kołową. Obecnie wyposażony jest on w jeden trójpunktowy układ zawieszenia, jednak plany obejmują wyposażenie go w drugi układ zawieszenia, który pozwoli choćby na pracę z zestawem koszącym.

O nowościach firmy Krone podczas tegorocznych targów Agritechnica rozmawialiśmy z Grzegorzem Kosińskim z firmy Agromix Rojęczyn dystrybuującej maszyny niemieckiego producenta.