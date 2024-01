KRIR dołączy do protestu rolników 24 stycznia

Wczoraj związkowcy z Solidarności RI zapowiedzieli na 24 stycznia ogólnopolski protest będący wyrazem sprzeciwu m.in. wobec wolnego handlu UE z Ukrainą oraz polityki rolnej Unii Europejskiej. Dziś wyrazy wsparcia dla organizatorów oraz deklarację wzięcia udziału w proteście wyraziła Krajowa Rada Izb Rolniczych.

– W imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych popieram ogłoszony przez Solidarność RI protest w dniu 24 stycznia 2024 r. i apeluję do rolników o przyłączenie się do wspólnie organizowanych działań. Jest to protest, który ma na celu wywrzeć presję na Komisję Europejską aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej – czytamy w komunikacie podpisanym przez prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza.

W komunikacie skrytykowano również strategię Zielonego Ładu jako dodatkowe obciążenie dla rolników, zwiększające koszty produkcji.

– Realizacja przyjętego kierunku zmian polityki rolnej i środowiskowej doprowadzi w efekcie do likwidacji wielu gospodarstw rodzinnych i pogorszenia się sytuacji rolników – czytamy.

Na końcu pada deklaracja uczestnictwa w proteście 24 stycznia.