Krajowe spotkania z klientami i dealerami zamiast targów. John Deere rezygnuje z obecności na SIMA 2024

Przedstawiciele firmy John Deere nie będą obecni na Targach SIMA w listopadzie 2024 r. Jednym z głównych powodów takiej decyzji jest plan zwiększenia nacisku na krajowe spotkania z dealerami i klientami w roku 2024.



– Pandemia COVID-19 wpłynęła na specyfikę publicznych wydarzeń. Zmienia się także sposób, w jaki klienci chcą wchodzić z nami w interakcje. Co prawda targi maszyn rolniczych i sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych już od dawna służą nam do nawiązywania kontaktu z rolnikami i usługodawcami, ale badamy też alternatywne kanały komunikacji łączące w sobie zarówno elementy cyfrowe, jak i kontakt bezpośredni. Umożliwią nam one efektywniejszą prezentację naszych innowacyjnych technologii i rozwiązań dotyczących systemów produkcyjnych, a jednocześnie ułatwią nawiązywanie kontaktu z szerszym kręgiem odbiorców – mówi Andreas Jess, dyrektor ds. marketingu John Deere w regionie 2.

– Klientów coraz bardziej interesuje, w jaki sposób produkty z zakresu rolnictwa precyzyjnego mogą wspomóc ich działalność w całym cyklu produkcji rolnej. Wymaga to od nas innego niż dotychczas podejścia do prezentowania pomysłów i rozwiązań – dodaje.

Zwiększenie nacisku na krajowe spotkania z klientami pomoże też firmie John Deere uprościć sposób działania i skoncentrować się przede wszystkim na kliencie. Celem jest także maksymalnie wydajne wykorzystywanie zasobów w perspektywie średnio- i długoterminowej.

– Obecnie planujemy konkretne spotkania z dealerami i klientami w Europie w roku 2024, co wymaga synchronizacji z naszymi rynkami w Ameryce Północnej. Pierwsze terminy ogłosimy w marcu 2024 r. To pozwoli nam się dzielić z klientami i opinią publiczną bieżącymi ważnymi informacjami dotyczącymi maszyn i życia firmy – dodaje Tilmann Köller, specjalista ds. public relations, odpowiedzialny też za targi i wydarzenia w Regionie 2 John Deere.

Źródło: John Deere