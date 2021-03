Krajowe organizacje rolnicze krytykują plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej

– Obawiamy się, że strategia w proponowanym kształcie zamiast być impulsem rozwojowym może stać się w istocie programem socjalnym konserwującym niekorzystną strukturę agrarną na wsi i czyniącym ze znacznej części jej mieszkańców beneficjentów trwale uzależnionych od różnych form wsparcia – czytamy w stanowisku do planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej krajowych organizacji rolniczych, takich jak POLSUS, POLPIG, PZHiPBM czy PFHBiPM.

Sygnatariusze stanowiska docenili co prawda wysiłek włożony w tworzenie planu, jednak wyrazili przede wszystkim niepokój co do planów wykorzystania środków, obawiają się bowiem utraty szansy na wsparcie produkcji zwierzęcej w ramach wspólnej polityki rolnej.

Organizacje w stanowisku wobec planu strategicznego dla WPR zaapelowały, aby położono w nim większy nacisk na istniejący potencjał rozwojowy, wsparcie rozwoju zasobów hodowlanych dla najważniejszych w Polsce gatunków zwierząt gospodarskich, współpracę dużych i małych gospodarstw i na zachęcanie do tworzenia grup producentów.

W stanowisku podkreślono, że głównym argumentem rodzimych produktów zwierzęcych powinna być jakość, a nie, tak jak dotychczas, cena. Organizacje podały również sposoby na osiągnięcie tego celu, w tym m.in. zmianę struktury użytkowania ziemi; zwiększenie dynamiki jej obrotu, premiowanie gospodarstw ze stadami o lepszych parametrach hodowlanych i utrzymujących rodzime rasy, wsparcie w poprawie dobrostanu czy ochronę rynku krajowego przed żywnością słabej jakości.

Jednocześnie sygnatariusze: Ignacy Zaremba (Prezes Zarządu, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”), Mariusz Olejnik (Prezes Zarządu, Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych), Aleksander Dargiewicz (Prezes Zarządu Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG), Piotr Kulikowski (Prezes Zarządu, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza), Jerzy Wierzbicki (Prezes Zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego), Jacek Zarzecki (Prezes Zarządu, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego) i Leszek Hądzlik (Prezydent, Polska Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka) wyrazili gotowość do dyskusji na temat kształtu planu strategicznego dla WPR.

Stanowisko w całości dostępne jest m.in. na stronie hodowcyrazem.pl