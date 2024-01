Dobrostan zwierząt z nowym wymogiem

Rolnicy ubiegający się o dopłaty realizujący dobrostan zwierząt muszą od 2024 roku odbyć jednorazowe szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

Od 2024 r. na rolnikach, którzy realizują ekoschemat „Dobrostan zwierząt” spoczywać będzie nowy obowiązek. Będą musieli odbyć jednorazowe szkolenie z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Wynika to z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027. Szkolenie obejmie stosowanie antybiotyków, antybiotykoodporności, jak również zapobieganie chorobom.

Dobrostan zwierząt to promowanie wśród rolników podwyższonych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt. Wsparcie to ma być rekompensatą za poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk o podwyższonym standardzie w zakresie dobrostanu.

Wymagania w ekoschemacie Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt to posiadanie odpowiedniej siedziby stada zarejestrowanej zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku drobiu – numer zakładu drobiu. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. Rolnik powinien posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt (w przypadku bydła nie dotyczy praktyk polegających na zapewnieniu wypasu, wybiegu, ściółki, a także późniejszego odsadzania cieląt w odniesieniu do krów mlecznych).

W odniesieniu do świń i bydła – obowiązuje system punktowy, tzn. rolnik może z listy praktyk wybrać te, które chce realizować w swoim gospodarstwie. Natomiast w odniesieniu do owiec, kóz, koni i drobiu płatność przysługuje za realizację pakietu wymogów. System punktowy polega na wycenie poszczególnych praktyk wpływających na poprawę dobrostanu zwierząt (na podstawie wyliczonych stawek płatności dobrostanowych stanowiących rekompensatę za utracone korzyści i za dodatkowe koszty): 1 punkt odpowiada około 100 zł czyli około 22,47 euro (przy założeniu, że 1 euro = 4,45 zł).