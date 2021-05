Kosztowny problem rolniczych odpadów. Jak go rozwiązać?

Jeszcze kilka lat temu stałym elementem krajobrazu polskiej wsi były kopki siana czy słomiane stogi. Dziś w wielu miejscach zastępują je góry powstałe ze zgromadzonych przez rolników, a niewykorzystanych już w gospodarstwie folii, sznurków i agrowłókniny.

Problem rolniczych śmieci z roku na rok narasta i jak bumerang powraca w pismach kierowanych przez samorząd rolniczy zarówno do resortu rolnictwa jak i środowiska o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu rozwiązania problemu z odbiorem i utylizacją folii oraz innych odpadów rolniczych.

– Obecnie rolnicy zmuszeni są składować odpady w swoich gospodarstwach na własną rękę i na własny koszt szukać zakładu, który zgodzi się odebrać folie do utylizacji. Koszty są duże, bo folia rolnicza nie jest odpadem komunalnym, a przemysłowym – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Jak się dowiedzieliśmy, niektóre firmy są nawet zainteresowane odbiorem rolniczych odpadów, ale oferowane przez nie ceny za wykonanie takiej usługi są bardzo wysokie. W łódzkim za odbiór tony śmieci żądają około 1 tys. złotych.

W ocenie samorządu rolniczego funkcjonujący w ubiegłym roku program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, nie dał możliwości skorzystania z programu wszystkim gospodarstwom rolnym, w związku z tym iż był realizowany w ranach pomocy de minimis oraz dlatego, iż nie wszystkie gminy do niego przystąpiły.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej program dotyczący utylizacji folii powinien być wdrażany na poziomie regionu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym gminy mają stały i bezpośredni kontakt.

– Województwo podlaskie odznacza się na tle całego kraju wzmożoną kumulacją produkcji roślinnej i zwierzęcej, co generuje większe niż w innych województwach koszty utylizacji tych odpadów. Brak dofinansowania może spowodować sytuacje, że będą one porzucane w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalane w domowych piecach – dodaje Leszczyński.

Jak się dowiedzieliśmy, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się 18 maja do Ministra Klimatu i Środowiska o kontynuacje prac nad wdrożeniem systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a jednocześnie o wprowadzenie kolejnej edycji programu ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej w 2021 roku’’.

Miejmy nadzieje, że resort środowiska szybko i pozytywnie odpowie na postulaty samorządu rolniczego. Jeśli tak się nie stanie, to polska wieś zamiast zbóż i łąk pokryją tworzywa sztuczne.