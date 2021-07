Samorząd rolniczy: obowiązkiem odbioru odpadów rolniczych obciążyć producentów

Według rolników z łódzkiego potrzebny jest ogólnokrajowy program zarządzania odpadami rolniczymi. Dotychczasowe rozwiązanie nie skutkuje w każdej gminie tak samo.

Dlatego zdaniem członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Zduńskiej Woli należy wprowadzić system rozwiązań prawnych, które narzucą na producentów nawozów czy też innych materiałów niezbędnych w produkcji rolniczej obowiązek selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania pozostałych po nich opakowań czy też innych opadów.

– Tylko wtedy producentów można nakłonić do takiego projektowania produktów i opakowań by zapobiec nadmiernej masie odpadów i zwiększać ich przydatność do recyklingu. Dziś folie po sianokiszonkach, siatki, sznurki do owijania balotów czy agrowłóknina w dużych ilościach pozostają w gospodarstwie lub co gorsze, niektórzy rolnicy szukają innej formy pozbycia się tych odpadów – mówi Anna Kamila Kaczmarek z IRWŁ.

Teoretycznie dobry pomysł, jednak w przypadku jego wdrożenia prawie na pewno zadziałą zasada stosowana od lat. Kosztami odbioru, przetworzenia czy utylizacji zostaną obciążeni konsumenci…