Trwa nabór wniosków na usuwanie folii rolniczych

Folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag to odpady, które rolnikowi trudno jest samodzielnie usunąć w sposób zgodny z prawem. Dlatego do odbierania ich zachęca się samorządy, które mogą wnioskować o wsparcie finansowe w tym zakresie.

Nabór wniosków w ramach priorytetowego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” trwa od 2 stycznia; prowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki są przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, ale oczywiście skorzystają na tym przede wszystkim rolnicy. Program jest realizowany w latach 2019–2025; jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to ten urząd zabiegał o kontynuację naborów wniosków w tym zakresie.

Jak informuje NFOŚiGW, dofinansowanie ma formę dotacji do 100% kosztów kwalifikowalnych transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT. Jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie; beneficjent zobowiązany będzie udokumentować zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie, z wyłączeniem składowania) odpadów usuwanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia – brak udokumentowania skutkować będzie wypowiedzeniem umowy i zwrotem wypłaconej dotacji).

Wnioski można składać od 02.01 do 31.03.2023 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), dostępny na stronie NFOŚiGW. Zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 30.06.2023 r. Wypłata środków w ramach umów zawartych na podstawie wniosków złożonych w niniejszym naborze realizowana będzie do 31.03.2024 r.