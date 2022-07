Konieczne są przepisy ułatwiające utylizację odpadów rolniczych

Samorząd rolniczy apeluje do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy o wprowadzenie przepisów, które ułatwią rolnikom utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej – takich jak folie, sznurki, siatki, agrowłóknina czy opony.

Według izb rolniczych jedynym skutecznym rozwiązaniem powyższego programu byłoby nałożenie na producentów obowiązku odbioru zużytych opakowań.

– Wydaje się, że taki system mógłby również stymulować producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, który zapobiegałby powstawaniu nadmiernej masy odpadów. Mogłoby to również zmotywować producentów do opracowania opakowań łatwo podlegających recyklingowi – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Rolnicy nie mają wpływu na powstawanie tych odpadów, zmuszeni są do ich gromadzenia ponieważ nie ma dobrze funkcjonującego systemu odbioru odpadów.

– Funkcjonujący w Polsce system zbiórki opakowań po ośrodkach ochrony roślin prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR jest dobrze znany rolnikom i doskonale spełnia swoją funkcję. Dlatego zwracamy się do Ministra Klimatu i Środowiska o wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do pozostałych odpadów powstających w sposób nieunikniony w rolnictwie – podsumowuje prezes Szmulewicz.