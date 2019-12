Konserwacja prasy rolującej na okres zimy

Sezon zimowy to doskonały czas, aby odpowiednio zadbać o maszyny, które służyły nam przez cały sezon do pracy w gospodarstwie. Nie inaczej jest w przypadku prasy, która powinna zostać oczyszczona i przygotowana do przechowywania zimą w odpowiednich warunkach, gwarantując szybkie rozpoczęcie zbiorów w kolejnym sezonie.

– Konserwacja maszyn na okres zimowy zgodnie z zaleceniami producentów, to bardzo ważna czynność, która sprawia, że nasz sprzęt będzie gotowy do pracy w momencie, kiedy będziemy go najbardziej potrzebować. Wcześniejsze zapobieganie ewentualnym usterkom sprawia, że nasza maszyna będzie służyć nam znacznie dłużej i bezawaryjnie. W przypadku pras zwijających należy zwrócić uwagę na takie aspekty jak m.in. dokładne oczyszczenie maszyny z resztek pożniwnych, kontrola łożysk i sprzęgieł – mówi Paweł Baurycza z CLAAS Polska.

Czyszczenie

Na początek zadbajmy o bezpieczeństwo i odłączmy wszystkie przewody elektryczne od zasilania, chowając je w bezpiecznym miejscu, podobnie jak terminal sterujący. – Podstawową czynnością obsługi codziennej jak również długookresowych przeglądów jest wydmuchiwanie zanieczyszczeń z maszyny – dodaje Michał Adamczak, specjalista ds. wsparcia produktu. Czynność ta powinna być stosowana bez ograniczeń niezależnie od stanu licznika maszyny. Regularne stosowanie sprężonego powietrza i usuwanie luźno nagromadzonego materiału, pozwala na ograniczenie konieczności mycia. Czyszczenie maszyny żniwnej wyposażonej w rozbudowany system elektroniczny i instalację hydrauliczną jest co prawda konieczne, jednak ze względu na konsekwencję wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia tego procesu, należy zrobić to starannie zgodnie z kilkoma zasadami. Pierwszą z nich jest oczyszczenie maszyny z resztek pożniwnych. Następnym ważnym elementem jest zabezpieczenie łożysk – przed i po myciu powinny zostać nasmarowane.

Nie stosujmy wysokociśnieniowych urządzeń myjących ani bezpośredniego strumienia pary do czyszczenia sprzęgieł, łożysk lub elementów elektrycznych, takich jak moduły lub czujniki. Istnieje wtedy duże ryzyko uszkodzenia lub powstania rdzy wewnątrz danej części. Ograniczajmy również do minimum użycie detergentów oraz innych produktów, powodujących korozję, ponieważ potęgują one możliwość uszkodzenia uszczelek, części plastikowych, części elektrycznych oraz lakieru. W przypadku tego ostatniego, uszkodzenia mogą pojawić się na skutek zbyt wysokiego ciśnienia lub zbyt wysokiej temperatury. – Ciśnienie stosowane do mycia powinno być niższe niż 100 bar, a temperatura niższa niż 60°C. – rekomenduje ekspert CLAAS.

Po umyciu skierujmy na naszą maszynę jeszcze raz strumień powietrza, aby usunąć wilgoć. Na sam koniec tej części wykonajmy test działania w celu usunięcia pozostałej wody z łożysk.

Części metalowe z kolei oczyśćmy strumieniem powietrza usuwając wszystkie ślady pyłu i smaru. Natomiast w przypadku zewnętrznych pokryw oczyśćmy je wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej stosując maksymalnie 100 bar. Nigdy nie zbliżajmy dyszy do czyszczonych elementów na odległość mniejszą niż 50 cm.

Czyszczenie powierzchni z naklejkami

Przy czyszczeniu powierzchni z naklejkami na maszynie unikajmy również używania wysokociśnieniowych myjek. Lepiej zrobić to ręcznie, aby ich nie uszkodzić. W przypadku uszkodzenia naklejki związanej z bezpieczeństwem lub symbolem ostrzegawczym pamiętajmy o jej wymianie, korzystając z pomocy najbliższego dealera (zakup przez dział części).

Przegląd

Innym ważnym aspektem jest przegląd maszyny, na który składają się następujące elementy. Pierwszym z nich jest poluzowanie łańcuchów oraz wymontowanie ich, w celu zanurzenia w kąpieli olejowej. Po zakonserwowaniu łańcuchów pamiętajmy o dokładnej kontroli zębatek pod względem uszkodzeń oraz długości łańcuchów po właściwym ustawieniu napinaczy. Kolejny krok to usunięcie wszystkich śladów rdzy oraz ponowne pomalowanie miejsca uszkodzenia lakieru. Poddajmy również prasę kontroli zużycia i uszkodzeń np. poprzez przegląd pożniwny, który posiadają w swojej ofercie producenci.

Sprzęgło rotora oraz system wiązania

Inne istotne elementy, które należy poddać kontroli, to sprzęgło rotora oraz sprzęgło systemu wiązania. Zbyt duża ilość kurzu w sprzęgle, może spowodować problemy z przekazaniem napędu. W jaki sposób oczyścić oba wyróżnione sprzęgła? W przypadku sprzęgła rotora mamy możliwość kompletnego demontażu i dokładnego oczyszczenia wszystkich składowych elementów. Jednak zanim przystąpimy do tej czynności sprawdźmy czy ciśnienie w układzie hydraulicznym zostało zwolnione. Po oczyszczeniu sprzęgła należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny jego montaż i wyregulowanie napięcia sprężyn. W przypadku sprzęgła systemu wiązania sprawa jest łatwiejsza – wprowadzamy strumień powietrza do wszystkich otworów, a w razie potrzeby powinniśmy sprzęgło odtłuścić.

Konserwacja systemu wiązania a w szczególności blachy prowadzącej siatkę do komory prasowania powinna skupić się na oczyszczeniu wszystkich elementów przy pomocy strumienia powietrza. W razie potrzeby możemy oczyścić blachę wodą. Po tej czynności, obowiązkowo przed następnym sezonem skontrolujmy czy blacha prowadząca nie ma żadnych zadziorów, które zakłócają prawidłowy przebieg procesu wiązania. Sprawdzeniu powinna zostać poddana również pozycja blachy względem pasów prasy – dany element powinien być dociśnięty w największej części swojego wygiętego fragmentu, w identyczny sposób z lewej i prawej strony maszyny (równoległe położenie).

Kontrola łożysk

Łożyska to podzespoły, które się zużywają. Ich trwałość zależy od warunków pracy, obciążenia, temperatury, jak również regulacji oraz smarowania. Po sezonie użytkowania może powstać luz na poziomie piasty koła. Luz ten powinien być sprawdzany przynajmniej raz w roku, aby zapobiec przypadkom uszkodzenia osi, piast oraz kół. Zadbajmy o sprawdzenie układu smarowania łożysk i punktów smarownych, byśmy byli pewni, że smar na pewno dociera do danych miejsc.

Kontrola zużycia

Ostatni element, na który warto zwrócić uwagę to bezkońcowe pasy, które powinny być sprawdzane wzrokowo w trakcie dziennego przeglądu. Składają się one z gumy oraz tkaniny i są wycięte z szerszego pasa materiału, więc pojawienie się strzępów jest normalnym zjawiskiem, który nie powinien wywoływać u nas niepokoju. Strzępy powinniśmy regularnie odcinać. W przypadku, gdy pasy były już naprawiane zszywką należy szczególnie zwrócić uwagę na stan zszywki. – Jeśli podczas kontroli pasów stwierdzimy uszkodzenie pasa na długości poniżej 500 mm możemy zastosować zestaw naprawczy oferowany przez producentów pras. Jeśli jednak to uszkodzenie jest większe należy się zastanowić czy naprawa skutecznie rozwiąże problem czy jednak uzasadniona jest wymiana pasa – zwraca uwagę specjalista ds. wsparcia produktu.

Składowanie

Maszyna powinna być składowana pod dachem w suchym pomieszczeniu by chronić ją przed złymi warunkami atmosferycznymi. – Miejsce przechowywania nie powinno służyć do składowania nawozów chemicznych – ostrzega Paweł Baurycza z CLAAS Polska. – Prasę należy podnieść i zablokować w celu odciążenia opon. W tym przypadku ciśnienie w ogumieniu powinno być wyregulowane do poziomu zaleconego przez producenta. Jeżeli prasa nie jest podniesiona, możemy zwiększyć ciśnienie o 1 bar. Następnie nanosimy na opony lakier ochronny, aby zabezpieczyć je przed wysychaniem. Przed postojem w czasie zimy nasmarujmy wszystkie punkty smarowane na maszynie – dodaje ekspert CLAAS.

Prasy wyposażone w zespół ciecia

Każdy nowy sezon a najlepiej każdy kolejny pokos powinniśmy rozpoczynać z ostrymi nożami. Konstrukcja noży i możliwości technologiczne dostępne dla użytkowników maszyn pozwalają na przedłużenie żywotności noży. Ostrzenie noży może odbyć się w warunkach domowych za pomocą dostępnych narzędzi lub poprzez zastosowanie profesjonalnego, automatycznego urządzenia do ostrzenia. Nieocenioną przewagą tego typu profesjonalnego urządzenia jest praca z użyciem chłodziwa, co całkowicie eliminuje problem ze zmianami struktury noży na skutek zmian temperatur. – Korzyścią jaką klient osiąga jest zmniejszenie zużycia paliwa, większa żywotność noży oraz wyższa przepustowość i wydajność maszyny – dodaje Paweł Baurycza z CLAAS Polska.

Zastosowanie się do powyższych zaleceń oraz skorzystanie z fachowych porad serwisu, pozwoli rozpocząć kolejny sezon w pełni sprawną maszyną, gotową do największych wyzwań w trakcie zbioru.

Informacja prasowa CLAAS