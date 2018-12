Kolejne zastosowania w jesiennej ochronie rzepaku

Dobór fungicydów do jesiennego wykorzystania w ochronie plantacji rzepaku ozimego został poszerzony o dwa środki – Bukat 500 SC i Dafne 250 EC. Oferująca je firma Innvigo Sp. z o.o. uzyskała 12 września zgodę MRiRW na wnioskowane zastosowania.

Bukat 500 SC, zawierający 500 g (45,4%) tebukonazolu w litrze, może być wykorzystany jesienią do ochrony profilaktycznej i interwencyjnej (z wyniszczającą włącznie) przeciwko: czerni krzyżowych, mączniakowi prawdziwemu, suchej zgniliźnie, cylindrosporiozie. Zaleca się go stosować od fazy 3. liścia do fazy 7. liścia (BBCH 13–17).

Przeciwko tym samym chorobom i w tych samych terminach może być używany Dafne 250 EC, zawierający 250 g (24,78%) difenokonazolu w litrze.

Zgodnie z etykietami oraz informacjami firmy Innvigo, zalecane jest stosowanie tych środków raz jesienią, łącznie w formie mieszaniny zbiornikowej:

Bukat 500 SC (0,4 l/ha lub Ambrossio 500 SC) + Dafne 250 EC (0,3 l/ha; lub Porter 250 EC albo ILA 250 EC).

Ze względu na to, że zarówno tebukonazol, jak i difenokonazol są substancjami z grupy triazoli, działającymi w roślinie układowo (systemicznie), zabieg z ich użyciem powinien być przeprowadzony, gdy temperatura powietrza przekracza 12°C. Wówczas ciecz robocza efektywnie zostanie rozprowadzona wraz z sokami roślinnymi do wszystkich organów.