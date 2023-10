Kolejne ponad 200 świń zarażone afrykańskim pomorem świń 

Wyznaczone zostały kolejne ogniska ASF – 28. i 29. Pomór dotknął ponad 200 świń w dwóch województwach.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował dziś, 9 października 2023 r., o wyznaczeniu 28 oraz 29 ogniska ASF u świń w Polsce.

Ognisko ASF nr 2023/28 to ognisko wtórne do ogniska nr 2023/27. Wyznaczono je w czwartek 5 października 2023 r. w gospodarstwie znajdującym się w miejscowości Długa Goślina, gm. Murowana Goślina w powiecie poznańskim, woj. wielkopolskim. W gospodarstwie tym utrzymywano łącznie 196 świń: 102 tuczniki, 58 prosiąt, 24 lochy, 1 knur, 11 warchlaków. Obszar, na którym położone jest gospodarstwo, jest objęty ograniczeniami wymienionymi w III cz. załącznika I do rozporządzenia 2023/594.

Ognisko ASF nr 2023/29 to ognisko pierwotne – wyznaczono je w piątek 6 października 2023 r. w gospodarstwie znajdującym się w miejscowości Przęsocin, gm. Police, pow. polickim, woj. zachodniopomorskim. W tym gospodarstwie utrzymywano łącznie 14 świń: jedną lochę i 13 prosiąt. To gospodarstwo również znajduje się na obszarze objętym ograniczeniami, tym razem wymienionymi w cz. II załącznika I do rozporządzenia 2023/594.

Jak informuje Główny Lekarz Weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami wynikającymi z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687.