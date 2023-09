Już w przyszłym sezonie nawozowym Anwil zapewni większe ilości nawozów 

Anwil finalizuje budowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych. Dzięki niej w portfolio produktowym Grupy ORLEN znajdą się cztery nowe pozycje: saletrę gruboziarnistą, saletrosiarczan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z magnezem o ulepszonych parametrach granuli.

– Finalizujemy kolejną nowoczesną inwestycję, która wzmocni możliwości produkcyjne Grupy ORLEN, tym razem w obszarze nawozów. Uruchomienie inwestycji (…) już wkrótce realnie wpłynie na rozwój rolnictwa. Zdecydowane zwiększenie własnej produkcji nawozów zagwarantuje stabilność ich dostaw na krajowy rynek – mówi prezes Zarządu Grupy Orlen Daniel Obajtek cytowany w komunikacie Anwilu.

Inwestycja Orlenu obejmuje instalację kwasu azotowego i neutralizacji, instalację granulacji oraz infrastrukturę pomocniczą – jej powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze spółki ANWIL o 50 proc., do 1 461 tys. ton rocznie.

Jak informuje Anwil, “w ramach realizowanej inwestycji powstały zarówno instalacje produkcyjne, jak również infrastruktura pomocnicza, w tym magazyny mogące przechować do 25 tys. ton produktów. Gotowe nawozy będą w nim sezonowały 72 godziny, a następnie trafią do opakowań. Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury, niezbędnej w procesie produkcji kwasu azotowego, jest wieża absorpcyjna, o wysokości 55 metrów i masie 200 ton.

W ramach rozbudowy nawozowych mocy produkcyjnych, powstał również mierzący 84 metry komin gazów resztkowych oraz zbiornik na kwas azotowy, którego pojemność to aż 4000 m³.

Przy budowie trzeciej linii do produkcji nawozów wykorzystano wiodącą, globalną technologię EnviNOx. Umożliwi ona ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy produkcji o ok. 99 proc., czyli o ok. 4200 ton tlenków azotu. Technologia ta w 2008 r. została uznana przez Unię Europejską za „najlepszą dostępną technikę” BAT i nadal jest rekomendowana jako wiodąca dla wszystkich zakładów produkujących kwas azotowy”.