Jeżeli chcemy stworzyć pole do rozmów, Ukraina powinna wycofać skargę z WTO

Minister rolnictwa Robert Telus podczas dzisiejszego briefingu prasowego został zapytany m.in. o relacje polsko-ukraińskie, konkretnie zaś o skargę strony ukraińskiej do Światowej Organizacji Handlu na jednostronny zakaz importu zbóż i konsekwencji tejże skargi na polu relacji pomiędzy obydwoma krajami.

Co prawda dzisiejsze spotkanie z ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Solskim nie dotyczyło tejże sprawy, jednak minister Telus zapewnia, że temat tego, jakże z naszej strony kontrowersyjnego posunięcia ukraińskich władz, był już poruszany.

– Myśmy zwrócili się do strony ukraińskiej (dziś na ten temat nie rozmawialiśmy), umówiliśmy się na spotkanie kolejne, ale tutaj zaapelowaliśmy do strony ukraińskiej, że jeżeli chcemy jakby wyczyścić przedpole do dobrych rozmów […], to powinni wycofać ten wniosek – stwierdził minister Telus.

Minister dodał, że w tej sprawie padły już pewne deklaracje ministra Solskiego.

– Na ostatnim spotkaniu minister Ukrainy powiedział, że będzie rozmawiał ze swoim rządem, żeby ten wniosek wycofać. Ja myślę, że to było dobre dla nas wszystkich, że wniosek jest po prostu bezpodstawny, on nie ma żadnych szans – mówił Telus.

Następnie ocenił szkodliwość działań ukraińskich władz.

– Z drugiej strony no robi taką złą atmosferę, a przede wszystkim złą atmosferę nie tylko w relacjach rząd ukraiński – rząd polski, ale w relacjach społecznych. Jeżeli rolnicy słyszą, że Ukraina złożyła wniosek do światowej organizacji handlu i jeszcze do tego argumentację, że polski rząd pomaga polskim rolnikom […], no to jest absurd, wielki absurd i myślę, że strona ukraińska też to w jakiś sposób czuje – zakończył kwestię minister.