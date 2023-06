Jest zgoda na wypłatę unijnej pomocy dla polskich rolników. To jednak nie wszystko

Unijne kraje wyraziły zgodę na wypłatę 100 milionów euro z rezerwy kryzysowej na pomoc rolnikom z krajów dotkniętych kryzysem w związku z importem zbóż z Ukrainy. Chodzi o Polskę, Węgry, Rumunię, Słowację i Bułgarię.

Jak informuje RMF FM, pomoc ta może być zwiększona o 200%, przy czym ewentualne dodatkowe środki będą wypłacane z budżetów państw objętych pomocą. Płatność w ramach pomocy musi być wypłacona do końca tego roku.

Wspomniane 100 mln euro będzie podzielone na pokrzywdzoną “piątkę”. 39,33 mln euro trafi do Polski, 29,73 do Rumunii, 15,93 na Węgry, 9,77 do Bułgarii, a 5,24 mln euro na Słowację.

– Unia Europejska zdała egzamin z solidarności europejskiej. Mamy zatwierdzony pakiet pomocowy 100 mln euro. Otrzymają go państwa przyfrontowe, czyli Polska, Węgry, Bułgaria, Słowacja i Rumunia. Walczymy o kolejne środki – powiedział minister Robert Telus.

Do tej pory nie było zgody Rady Unii Europejskiej na wypłatę dla tych krajów środków z unijnej rezerwy kryzysowej. Przeciwnicy takiej pomocy domagali się m.in. dokładnej dokumentacji poniesionych przez rolników strat.