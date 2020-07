Japońska technologia za darmo dla dużych gospodarstw rolnych w Polsce

Japończycy chcą za pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa współpracować z dużymi gospodarstwami rolnymi w Polsce. Ambasada RP w Tokio przekazała do KOWR ofertę współpracy od japońskiej firmy Agrevo Bio Co. Ltd , która dysponuje opracowaną i opatentowaną przez Setsuzo Tanakę technologią wzrostu wydajności produkcji rolnej poprzez poddawanie nasion niskim temperaturom („Freeze-thaw awakening technology”, FTAT).

Metoda ta daje możliwość zwiększenia plonów roślin (w wielu przypadkach o ok. 3-4 razy). Ponadto dzięki niej możliwe jest znaczne skrócenie czasu od wysiewu do zbiorów (np. w przypadku pszenicy z 2,5 miesiąca do 1,5 miesiąca), uodpornienie roślin na szkodniki i insekty bez konieczności stosowania pestycydów oraz uprawianie roślin tropikalnych nawet w chłodniejszych strefach klimatycznych.

– Technologia ta jest naturalna, polegała ona początkowo na poddawaniu nasion niskiej temperaturze przez ok. 180 dni. Na obecnym etapie jej ewentualne wdrożenie odbywa się poprzez zanurzenie nasion na 72 godziny w dostarczonym przez firmę Agrevo Bio roztworze z enzymami – informuje Agrevo Bio Co. Ltd.

Japończycy chcą udostępnić swoją technologię wybranym gospodarstwom rolnym za darmo, dzieląc się zyskiem ze wzrostu wydajności produkcji.

Jak podaje KOWR, Japończykom zależy na nawiązaniu współpracy z jednym lub kilkoma rekomendowanymi gospodarstwami rolnymi w Polsce. Strona japońska szuka gospodarstw o jak największym areale upraw, pod uwagę biorą te o powierzchni co najmniej 50 ha.