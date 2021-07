Jaki wilgotnościomierz do zbóż? Przegląd i ceny

Żniwa już się rozpoczęły a co za tym idzie warto wiedzieć czy zboże ma optymalne parametry wilgotnościowe do zbioru. Niezbędny w tej kwestii jest wilgotnościomierz do zbóż. Sprawdziliśmy zatem jakie urządzenia są obecnie najbardziej popularne na rynku.

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie zbiór czy to zbóż czy też oleistych bez pomocy takich urządzeń jak wilgotnościomierze, które w miarę precyzyjnie pozwalają określić ten parametr. Wybranie odpowiedniego momentu zbioru rzutuje zarówno na późniejsze przechowywanie jak i ma ogromne znaczenie jeśli ziarno sprzedajemy od razu spod kombajnu, gdyż pozwala uniknąć ewentualnych potrąceń za niespełnienie parametru wilgotności. Rynek dostarcza w tym względzie wiele urządzeń, które cenowo znajdują się na w miarę przyzwoitych poziomach i poniżej przedstawiamy kilka modeli najpopularniejszych w naszym kraju wilgotnościomierzy.

DRAMIŃSKI

Polska firma Dramiński posiada w swojej ofercie kilka tego typu urządzeń, jednak jednymi z najpopularniejszych są modele GMM Mini i TwistGrain pro. Pierwszy z nich ma możliwość pomiaru ponad 30 gatunków zbóż, roślin oleistych, strączkowych i traw. Zakres pomiaru w zależności od gatunku wynosi od 3,8 do 43 proc., a średnia dokładność to +/- 0,5 proc. Cena wynosi 1,2 tys. zł brutto.

W przypadku modelu TwistGrain pro istnieje możliwość pomiaru 90 różnych surowców. Jeśli ta ilość byłaby za mała to istnieje możliwość dopisania kolejnych kalibracji dla innych produktów. Urządzenie pozwala na uzyskanie dokładności pomiarowej na poziomie +/- 0,5 proc. Ponadto miernik ma wbudowany port USB, który umożliwia aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie wyników wraz z archiwizacją danych, a wewnętrzna pamięć pozwala na zapisanie nawet 400 analizowanych gatunków. Cena wynosi natomiast 1,65 tys. zł brutto.

SERAFIN SUPERPOINT

Poręczny wilgotnościomierz pozwalający na wykonywanie pomiarów metodą pojemnościową w zakresie od 5 do 50 proc. zależnie od rodzaju nasion. Dokładność pomiaru szacuje się na +/- 0,5 proc. Urządzenie wyposażone jest w automatyczną kompensację temperatury i automatyczne wyliczanie średniej z ostatnich czterech pomiarów. Z uwagi na szybką i łatwą obsługę producent poleca ten wilgotnościomierz również do pracy polowej przy kombajnie, koszach przyjęciowych czy magazynach. Wilgotnościomierz jest skalibrowany fabrycznie dla 19 rodzajów nasion. Cena urządzenia to 1,7 tys. zł brutto.

WILE 65

Urządzenie mierzy wilgotność całych ziaren metodą pojemnościową w zakresie od 5 do 35 proc. w zależności od gatunku. W przypadku nasion roślin oleistych jest to przedział pomiędzy 5 a 25 proc. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,5 proc. Model ten ma dwa czujniki temperatury, które automatycznie kompensują wpływ temperatury ziarna i otaczającego powietrza, korygując wyświetlany wynik wilgotności zboża. Cena urządzenia to 1,7 tys. zł brutto.