Jak zwalczyć chwasty jednoliścienne powschodowo, w rosnącej kukurydzy?

Do późnego odchwaszczania kukurydzy i w szczególności problem ten dotyczy tzw. chwastów prosowatych, można zastosować jeden z zarejestrowanych w tym celu graminicydów. Środkiem tym jest Focus Ultra 100 EC, który w swoim składzie zawiera s.cz. cyklosydym.

Według etykiety, graminicyd ten skutecznie ogranicza zachwaszczenie większością gatunków chwastów jednoliściennych. A skuteczne odchwaszczanie kukurydzy można nim przeprowadzać od fazy 2 liści aż do fazy 9 liścia kukurydzy (BBCH 12-19). Jest „tylko jedno ale” a mianowicie graminicyd ten bezpiecznie dla kukurydzy można stosować jedynie w odmianach odpornych na działanie s.cz. cyklosydym, które są wyróżnione w nazwie określeniem „Duo”, „CR” lub inną wyraźną informacją świadczącą o tolerancji danej odmiany na tę substancję czynną.

Graminicyd Focus Ultra 100 EC można stosować jedynie w tolerancyjnych odmianach kukurydzy w przedziale od 1,0 l/ha do maksymalnie 4,0 l/ha. Do zwalczania chwastów jednoliściennych rocznych, tj. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, stokłosa polna, włośnica sina, włośnica zielona, palusznik krawy i palusznik nitkowaty oraz wyczyniec polny, zalecana przez producenta tego graminicydu dawka, dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0-2,0 l/ha.

W warunkach mniej sprzyjających działaniu tego środka lub gdy chwasty znajdują się w bardziej zaawansowanej fazie rozwojowej w celu poprawienia skuteczności działania, można zastosować środek Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach: 1,0 l/ha + 1,0 l/ha.

Natomiast skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych wieloletnich, tj. wiechlina zwyczajna, życica wielokwiatowa i życica trwała, można przeprowadzić stosując maksymalną zalecaną dawkę wynoszącą 4,0 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających działaniu tego preparatu lub gdy chwasty znajdują się w zaawansowanej fazie rozwojowej, należy zastosować preparat Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach: 2,0 l/ha + 2,0 l/ha.

Ponadto zgodnie z obecnie obowiązującą rejestracją, perz właściwy na działanie tego graminicydu, jest średnio wrażliwy (do fazy pierwszego kolanka BBCH 31). Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania, która mocno przyhamuje wzrost i rozwój tego gatunku chwastu, wynosi 4,0 l/ha.

Cykloksydym jest to związek z grupy cykloheksanodionów, który wg nowego oznaczenia HRAC zaliczany jest do grupy 1(wg starego HRAC grupa A). Jego działanie polega na hamowaniu procesu mitozy oraz syntezy kwasów tłuszczowych, poprzez zablokowanie działania karboksylazy acetylo-CoA. W roślinie, substancja ta, wykazuje działanie systemiczne, pobierana jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczana jest do korzeni i rozłogów chwastów jednoliściennych, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.

Efektem działania tej s.cz., są czerwone przebarwienia i zahamowanie wzrostu, a w dalszej kolejności żółknięcie, chlorozy, nekrozy i zasychanie liści chwastów wrażliwych. Pierwsze objawy działania graminicydu Focus Ultra 100 EC, widoczne są po upływie zaledwie 4-5 dni od momentu wykonania zabiegu, natomiast całkowite zniszczenie chwastów jednoliściennych następuje w przeciągu 3-6 tygodni po aplikacji. Pamiętajmy, że temperatura minimalna dla skutecznego działania cykloksydymu wynosi 5-8˚C a temperatura optymalna to 15-25˚C. Natomiast nie zaleca się stosowania tej s.cz. w temperaturze powyżej 25˚C.