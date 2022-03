Jak nawozić zboża w tym sezonie? [video]

Jak nawozić zboża w bieżącym sezonie, jaką strategię przyjąć w plantacjach, które nie rozkrzewiły się przed zimą, a jaką w nadmiernie rozwiniętych? Jak nawozić efektywnie i ekonomicznie oraz, które mikroelementy są niezbędne dla zbóż dopytywaliśmy specjalistów z firmy Yara Poland podczas naszego webinarium.

Przemysław Bujnowski, agronom Yara Poland szczegółowo tłumaczył, jaka strategia nawożenia w tegorocznych zbożach ozimych będzie najodpowiedniejsza. Przypominał, że choć to azot jest najbardziej plonotwórczym pierwiastkiem to nie można zapominać o zaopatrzeniu roślin w potas, siarkę, magnez i jest jeszcze czas, żeby te składniki podać. Prawidłowe odżywienie tymi składnikami sprawia, że wykorzystanie azotu przez rośliny jest bardziej efektywne. Mowa była o plantacjach rzadkich, które nie rozkrzewiły się przed zimą i tu wiosenna dawka ma je pobudzić do tego procesu, dlatego musi być większa, przede wszystkim w formie azotanowej. W łanach bardziej rozkrzewionych w większym stopniu powinniśmy opierać się o nawozy z przeważającą formą amonową, czy amidową czyli działającą wolniej. Rozważane były różne modele nawożenia, o które dopytywali uczestnicy webinaru.

Michał Smorawski, menadżera Yara Vita wskazał, że dokarmianie mikroelementami podczas zabiegów ochrony fungicydem poprawia ich zdrowotność roślin, co przekłada się na wzrost plonu. Podpowiedział, które mikroelementy są najważniejsze dla zbóż, po jakie nawozy dolistne z palety YaraVita sięgnąć i kiedy je aplikować oraz jak sprawdzić mieszalność nawozów YaraVita. Odpowiadał na pytania uczestników, m.in. kiedy najlepiej, do kiedy bezpiecznie można aplikować miedź, czy nawożenie mikroelementami pozwala zaoszczędzić na azocie.