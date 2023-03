Jak kurs euro może wpływać na ceny zbóż?

Wyceny giełdowe kontraktów terminowych na zboża i oleiste na Matif, który jest odnośnikiem do cen w kraju to jedno, ale istotną rzeczą jest również sama siła euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Nie mniej jednak to, że euro obecnie się osłabia, nie musi wcale oznaczać zwyżki cen towarów.

Euro rozpoczęło tydzień po cenie 1,0685 USD, a więc odzyskało ostatnio trochę wartości, ale nadal znajduje się poniżej ostatniego szczytu z pierwszej połowy lutego, kiedy to było warte 1,10 USD. Ale kurs wymiany z końca września 2022 r., kiedy euro kosztowało tylko około 0,96 USD, również wydaje się bardzo odległy.

Przy ostatnim najniższym poziomie euro pod koniec września 2022 r., kontrakt na pszenicę na Matif był wyceniany na 349,50 euro/t. W czasie, gdy około 10 lutego tego roku euro osiągnęło swój ostatni szczyt na poziomie około 1,10 USD, kontrakty na Matif były już wyceniane na około 296 euro/t. Jednak na początku tego tygodnia w poniedziałek kupujący na paryskiej giełdzie chcieli zapłacić za kontrakt zaledwie 261 euro/t.

Ta sytuacja pokazuje, że choć zmiany wartości waluty mają czasami znaczący wpływ na kształtowanie się cen zbóż, to związek ten niekoniecznie jest tak jednoznaczny. Zwłaszcza, gdy otoczenie rynkowe nie charakteryzuje się normalnymi okolicznościami, jak ma to miejsce obecnie, ale rosyjską agresją na Ukrainie. Wojnie z kolei towarzyszą kolejne kryzysy gospodarcze i zaopatrzeniowe, nawet jeśli kryzysy te raz są bardziej, a raz mniej obecne na rynkach surowcowych i walutowych.

Wracając jednak do samej waluty, to słaby kurs euro zwykle podnosi ceny zboża w strefie euro. Ponieważ międzynarodowy rynek zboża jest rozliczany w dolarach amerykańskich, kraje UE mogą skorzystać na słabym kursie wymiany euro, gdyż w przeliczeniu na dolary amerykańskie to zboże kosztuje mniej, a odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku silnego euro.

Analitycy walutowi wyceniają obecnie euro na poziomie od 1,06 do 1,07 USD przez następne sześć do dwunastu miesięcy. Jednakże ogólnie ryzyko dla rozwoju gospodarczego w strefie euro w związku z rosyjską agresją na Ukrainie jest nadal uważane za znacznie wyższe na rynku walutowym niż w USA, co zdaniem niektórych obserwatorów przemawia za silnym dolarem w przyszłości.

Potencjalnie wpłynęłoby to również na ceny zbóż w strefie euro, ponieważ lokalne zboże teoretycznie znów byłoby konkurencyjne cenowo na rynku światowym. Jednak z punktu widzenia niektórych znawców rynku, są ważniejsze czynniki wpływające na dalszy rozwój cen zbóż.

Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim to, że mamy obecnie drastyczny wzrost fizycznej podaży od początku roku, zwłaszcza z lub przez Europę Wschodnią. Ponadto jednym z powodów, dla których zboże z UE nie jest automatycznie bardziej konkurencyjne niż zboża z innych źródeł, nawet przy słabszym ostatnio euro, jest szybki eksport Rosji.

Wydaje się, że Rosja jest bardzo zainteresowana wprowadzeniem swoich rekordowych zbiorów pszenicy na rynek światowy, często po bardzo niskich cenach, co ​​doprowadziło do gwałtownego spadku cen na wszystkich rynkach i je zdestabilizowało.