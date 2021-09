Jak dobrze ustawić pług? Praktyczne wskazówki

Warunkiem dobrze przeprowadzonej orki jest odpowiednie ustawienie pługa. Dobrze ustawiony pług gwarantuje nie tylko wysoką jakość pracy; właściwe odwracanie skiby, przykrycie resztek pożniwnych oraz równą powierzchnię pola, ale także efektywność; niższe opory robocze oraz zużycie paliwa i elementów roboczych. Podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę podczas regulacji.

Przygotowanie do orki należy zacząć jeszcze przed wyjazdem w pole, aby podczas pierwszych przejazdów roboczych dokonać jedynie korekcji ustawień.

Sprawna maszyna

Przede wszystkim należy zacząć od sprawdzenia działania wszystkich śrub regulacyjnych. Jeżeli są zapieczone, należy je wyczyścić i przesmarować. Należy także sprawdzić stan wszystkich elementów roboczych, gdyż brak lub uszkodzenie któregoś z nich będzie odbijać się na jakości pracy całego pługa.

Ustawienie lemieszy można skontrolować, mierząc odległość ich dziobów od ramy oraz od dziobów kolejnych lemieszy. Jeżeli wyniki pomiarów odbiegają od siebie o więcej niż 5 mm, należy sprawdzić ustawienie poszczególnych korpusów, ewentualnie wymienić uszkodzone lemiesze. Odległość wszystkich odkładnic od siebie również powinna być równa. Zmiana kąta którejś z nich będzie skutkować nierównomiernym odkładaniem skib.

Układ zawieszenia

W przypadku pługa obrotowego niezwykle istotnym elementem jest zachowanie symetrii tylnego trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi. Wszystko zaczyna się jednak już od opon. Wyrównanie ciśnienia w oponach po lewej i prawej stronie ciągnika to pierwszy krok do prawidłowego ustawienia pługa. Zmiana geometrii wynikająca z nierówno napompowanych kół jest nie do zniwelowania przez pozostałe regulacje. Co więcej, na czas pracy warto obniżyć ciśnienie w ogumieniu, aby zapewnić większą powierzchnię przylegania opon do podłoża, a co za tym idzie – lepszą trakcję i mniejszy nacisk jednostkowy na glebę.

W następnej kolejności należy wyrównać wysokość obu ramion dolnych podnośnika, a na czas pracy poluzować boczne stabilizatory, aby zapewnić możliwość swobodnego prowadzenia pługa. Podczas orki świetnie sprawdzają się stabilizatory automatyczne, które samoczynnie blokują się po podniesieniu maszyny, zapewniając jej stabilność na uwrociach, oraz odblokowują po opuszczeniu jej do pozycji roboczej.

Poprawna geometria

Będąc przy kołach, warto zwrócić uwagę na ich rozstaw wewnętrzny. Rozstaw kół przednich powinien być równy lub nieco większy (nie więcej niż o 10 cm) od rozstawu kół tylnych. Pozwala to na równoległe prowadzenie ciągnika wzdłuż bruzdy, co powoduje odciążenie płóz i zmniejszenie oporów roboczych. Znaczenie ma również szerokość ogumienia – w przypadku szerokich kół istnieje ryzyko najeżdżania na skibę i ugniatanie jej oraz występowanie dodatkowego poślizgu na spulchnionej glebie. W takim przypadku warto zastosować dłuższe odkładnice, tworzące szersze dno bruzdy.

Ważnym elementem dla uzyskania odpowiedniej trakcji jest odpowiednie zbalastowanie ciągnika. Wykorzystanie przedniego obciążnika jest jak najbardziej wskazane. Jednak wpływ na odpowiednie prowadzenie ciągnika ma także geometria zawieszenia maszyny. Dolne cięgna podnośnika podczas pracy powinny być ustawione równolegle do podłoża, natomiast łącznik górny należy ustawić tak, aby był nachylony do przodu. Dokładniej: przedłużenia linii dolnych ramion i łącznika górnego powinny przecinać się tuż za przednią osią ciągnika. Pozwala to uzyskać właściwą trakcję, odpowiednie zagłębianie się narzędzia w glebie oraz unoszenie go na uwrociach.

Regulacje na polu

Jedną z podstawowych regulacji pługa na polu jest ustawienie głębokości roboczej. Należy przy tym pamiętać, że optymalny efekt orki uzyskuje się, gdy głębokość robocza wynosi około dwóch trzecich szerokości skiby. Oznacza to, że w przypadku pługa o szerokości skiby 45 cm najbardziej odpowiednia będzie głębokość 30 cm. Za pomocą łącznika górnego należy wypoziomować pług, aby wszystkie korpusy pracowały na jednakowej głębokości. Należy także sprawdzić pochylenie poprzeczne pługa. Grządziele korpusów powinny być ustawione prostopadle w stosunku do podłoża (pionowo). Można to skontrolować wizualnie, stając kilka metrów za pługiem, lub z wykorzystaniem poziomicy. Jeżeli tak nie jest, należy dokonać regulacji za pomocą śrub znajdujących się przy obrotnicy. Ważne, aby regulacji dokonywać odpowiednio dla obu stron pługa.

Następnie należy skontrolować szerokość pierwszej skiby. Odległość pomiędzy krawędzią bruzdy a dziobem lemiesza dla pierwszego korpusu powinna być taka sama, jak dla pozostałych. Niewłaściwie ustawiona szerokość pierwszej skiby objawia się nierównomierną powierzchnią zaoranego pola. Ta regulacja zazwyczaj jest konieczna po zagregowaniu pługa z innym ciągnikiem, różniącym się rozstawem kół.

Punkt ciągu

Kolejną regulacją, która może zadecydować o jakości orki oraz o oporach roboczych, jest ustawienie punktu ciągu. Jak już zostało wspomniane, boczne stabilizatory dolnych ramion podnośnika podczas pracy powinny być poluzowane. Prawidłowo ustawiony pług będzie prowadził się sam po linii prostej. Można to w łatwy sposób ocenić, obserwując łącznik górny. W przypadku pługów 4-skibowych i mniejszych łącznik górny powinien ustawiać się prosto (równolegle do bruzdy).

W pługach o większej liczbie korpusów może delikatnie kierować się w stronę calizny. Jeżeli tak nie jest, należy odpowiednio przesunąć punkt łączący kozioł zawieszenia z główną ramą pługa lub wyregulować cięgno zmieniające kąt natarcia ramy głównej (zależnie od konstrukcji pługa). Niewłaściwie ustawiony punkt ciągu drastycznie zwiększa opory robocze pługa oraz zużycie elementów, a także utrudnia prowadzenie całego zestawu po linii prostej.

Łukasz Wasak