IZP: Analiza sytuacji na krajowym rynku zbóż. Stagnacja w obrocie ziarnem

Koniec września nie przyniósł przełomu na krajowym rynku zbóż. Obrót ziarnem na rynku krajowym w dalszym ciągu jest mocno ograniczony. W ofertach sprzedaży brakuje praktycznie wszystkich zbóż.

Trwające siewy ozimin oraz początkowa faza zbiorów kukurydzy na ziarno zniechęcają rolników do większej sprzedaży zmagazynowanego ziarna. Ponadto, od 15 października br. wypłacane będą rolnikom zaliczki dopłat bezpośrednich (70 proc. stawki), co także powstrzymuje ich przed sprzedażą większych partii ziarna, podaje ostatnia analiza Izby Zbożowo-Paszowej (IZP).

Żniwa i rynek kukurydzy

W kraju lokalnie trwają już zbiory wczesnych odmian kukurydzy na ziarno, a także kukurydzy uprawianej na lżejszych glebach. Obecnie panujące warunki pogodowe sprzyjają pracom żniwnym, aczkolwiek główny zbiór spodziewany jest w okolicach 5-10 października br. Notowane plony zazwyczaj kształtują się w przedziale 6-9 t/ha. Wraz z postępami zbiorów, plony powinny być wyższe.

Notowane we wrześniu warunki pogodowe sprzyjały utracie wilgotności ziarniaków. Obecnie, w zależności od regionu kraju, ceny oferowane za kukurydzę mokrą (30 proc. wilgotności) zawierają się w przedziale od 380 ZŁ/t na południowym wschodzie, 450 ZŁ/t w centrum do 480 ZŁ/t na zachodzie i północy kraju.

W odpowiedzi na negatywne sygnały płynące z rynku, rząd i resort rolnictwa podjęli próbę złagodzenia sytuacji na rynku kukurydzy. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował o decyzji w sprawie utworzenia rezerw kukurydzy.

– Premier Mateusz Morawiecki oraz minister Robert Telus podjęli decyzję o utworzeniu rezerwy kukurydzy, którą będziemy w najbliższych dniach skupować. Rozpoczynamy kontraktowanie. Naszym priorytetem jest jak najszybsza budowa rezerwy, która mogłaby być wykorzystana w planowaniu działań podczas kryzysu – powiedział prezes RASP. Kontraktacja i skup ruszają 2.10.br. Skup ma być prowadzony przez oddziały ELEWARR oraz Zamojskie Zakłady Zbożowe. Nie podano jednak ceny, po której kukurydza będzie skupowana.

Analizując stronę popytową, większość młynów pracuje na zapasach i realizuje wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna. Dokupowanie surowca na bieżąco jest trudne w związku z utrzymującą się małą liczbą ofert sprzedaży ziarna. Z kolei, wytwórnie pasz czekają na większą podaż tegorocznej kukurydzy. W najbliższych tygodniach, jej udział w recepturach paszowych zapewne wzrośnie kosztem pszenicy.

Ceny zbóż i rzepaku

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2022-2023 z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (DAP, dostawa IX, wg stanu na 29 09.br.):

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 850-970 zł/t,

pszenica paszowa – 750-850 zł/t,

żyto konsumpcyjne – 620-720 zŁ/t,

żyto paszowe – 580-650 zŁ/t,

pszenżyto – 720-770 zŁ/t,

jęczmień paszowy – 720-790 zŁ/t,

owies paszowy – 660-830 zŁ/t,

kukurydza – 680-800 zŁ/t,

kukurydza mokra (30 proc. wilgotności) – 380-480 zŁ/t,

rzepak – 1740-1900 zŁ/t.

W porcie Gdynia w dalszym ciągu realizowane są załadunki statków przede wszystkim pszenicą w ramach realizacji wcześniej zawartych kontraktów. IZP ocenia, że we wrześniu br. eksport pszenicy drogą morską będzie dość spory i przekroczy 350 tys. t. W portach w dalszym ciągu realizowany jest eksport pozostałych zbóż, w tym załadunek 30 tys. t pszenżyta i żyta na statek w porcie Gdańsk.

W porównaniu z cenami z połowy tygodnia, ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej oferowane przez eksporterów z dostawą do portów wzrosły o 5 zŁ/t. Z kolei, ceny jęczmienia wzrosły o 15-20 zŁ/t, kukurydzy ze starych zbiorów spadły o 30 zŁ/t, a kukurydzy z nowych zbiorów spadły o 5 zŁ/t i kształtowały się następująco (wg stanu na 29.09.br.):

pszenica konsumpcyjna (10.0/74/220) – 940 zŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) – 995 zŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) – 1040 zŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna (13.0/76/250) – 1055 zŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna (13.5/76/250) – 1110 zŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) – 1180 zŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

pszenica paszowa – 895 zŁ/t(G/G/Sz,X-XI),

jęczmień (62) – 830-835ZŁ/t (dostawa G/G/Sz, IX-XI),

pszenżyto (68) – 810-820ZŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XII),

żyto paszowe (68) – 730ZŁ/t (dostawa G/G/Sz,X-XI),

kukurydza (DON 2000) – 890-900 zŁ/t (dostawa G/G, do 10.X),

kukurydza (DON 3000) – 870-880 zŁ/t (dostawa G/G, do 10.X),

kukurydza (DON 4000) – 860-870 zŁ/t (dostawa G/G, do 10.X),

kukurydza (DON 2000) – 875 zŁ/t (dostawa G/G, 15.X-XI).

Eksport zbóż na kołach do Niemiec w znacznej mierze jest ograniczony do realizacji wcześniej zawartych kontraktów. Niemieccy kontrahenci w dalszym ciągu nie przejawiają obecnie większego zainteresowania zakupami polskiego ziarna. Dotyczy to zarówno drobnych zbóż jak i ziarna kukurydzy z tegorocznych zbiorów zważywszy na spodziewane większe zbiory tego zboża w Niemczech niż przed rokiem i pojawiające się oferty sprzedaży taniej ukraińskiej kukurydzy w krajach Europy Zachodniej.

Z kolei, niewiele zmienia się w kwestii importu zbóż z południa Europy. Niesprzyjający importowi kurs złotego do koszyka walut dodatkowo ciąży na opłacalności importu ziarna.

Źródło: IZP