Innowacje potrzebne w rolnictwie

W rolnictwie, podobnie, jak w innych dziedzinach gospodarki znajdują zastosowanie coraz bardziej nowoczesne technologie, które ułatwiają pracę oraz pozwalają uniknąć wielu zagrożeń. O tym, jakie innowacyjne rozwiązania są obecnie opracowywane w Europie Środkowo-Wschodniej można będzie się przekonać podczas Test Farms Demo Day 2022.

Wyzwania w rolnictwie

Wśród wielu osób panuje nadal stereotyp, że rolnik posieje i samo mu rośnie, ale każdy, kto zna nieco lepiej branżę rolną wie, że prowadzenie gospodarstwa rolnego w obecnych warunkach klimatycznych i ekonomicznych to prawdziwe wyzwanie. Zmiany klimatyczne zachodzące w ostatnich latach nie ułatwiają pracy rolnikom. Częściej występują gwałtowne zjawiska niszczące uprawy (susze, nawalne deszcze, gradobicia itp.). Susza to jeden z najpoważniejszych problemów, z jakim boryka się rolnictwo w wielu rejonach. Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce o potrzebie nawadniania mówiło się tylko w odniesieniu do upraw ogrodniczych – warzyw czy owoców jagodowych. Dziś coraz częściej widać potrzebę nawadniania również upraw rolniczych np. buraków cukrowych, rzepaku czy nawet zbóż. Sama technika nawadniania jest znana, ale problemem na skalę światową jest dostęp do wody nadającej się do nawadniania, dlatego tak duże znaczenie ma monitorowanie wilgotności gleby, prognozowanie pogody i opracowanie systemów pozwalających na dostarczanie wody roślinom w optymalnym czasie i minimalizujące jej zużycie.

Zagrożeniem dla plonów jest też gradacja szkodników i silna presja chorób oraz zmniejszająca się liczba substancji czynnych środków ochrony roślin. To powoduje, że wyprodukowanie plonów wysokiej jakości jest coraz trudniejsze. Natomiast konsumenci oczekują produktów rolnych bez pozostałości pestycydów. Sytuacja ta powoduje, że w rolnictwie potrzebne są innowacyjne rozwiązania technologiczne, pozwalające na monitorowanie zagrożeń, ułatwiające podjęcie decyzji o terminach zabiegów.

Kolejne wyzwanie, to ubożenie gleb, wynikające m.in. z ograniczenia używania nawozów organicznych. Wielu plantatorów zauważa spadek żyzności gleby i szukają oni rozwiązań pozwalających zminimalizować ten problem.

Wyzwaniem dla rolników, jak dla przedsiębiorców z innych dziedzin, jest utrzymywanie kosztów produkcji na odpowiednim poziomie. W tej kwestii z pomocą przychodzą również innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na analizę wydatków i lepsze zarządzanie uprawami, co przekłada się na oszczędności dla rolnika.

Prezentacja innowacyjnych technologii

Na rynku jest wiele firm, które oferują nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa. Często jednak tym firmom brakuje siły przebicia oraz możliwości praktycznego sprawdzenia się w warunkach gospodarstwa, dlatego 4 lata temu z inicjatywy EIT Food zrodził się projekt Test Farms. EIT Food jest wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) – organ Unii Europejskiej, który wspiera innowacje w sektorze rolno-spożywczym oraz kształtowanie zrównoważonych, bezpiecznych łańcuchów dostaw żywności. Do tego projektu zgłaszają się startupy, które rozwijają innowacyjne pomysły dla rolnictwa, celem przetestowania swoich rozwiązań podczas bieżącej pracy gospodarstw

z całej Europy. W trakcie trzech lat trwania program Test Farms pomógł łącznie przetestować ponad 45 innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej. Przy swoim szerokim zasięgu, program dociera do startupów od Estonii przez Polskę, aż po Hiszpanię i Portugalię. Testowane są rozwiązania zarówno

w szklarniach, jak i na otwartych polach przy zachowaniu różnorodności upraw.

W tym roku w programie biorą udział startupy z Europy Środkowo-Wschodniej: z Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. Wśród nich znajdziemy firmy oferujące rozwiązania zarówno dla szeroko pojętego rolnictwa, jak i ogrodnictwa:

*Biouhel (CZ) – www.biouhel.cz – biowęgiel przyszłości – MicroCHAR to zrównoważona przyszłość.

*ENZYBIOTX (PL) – Platforma odkrywania ENZYBIOTYKÓW – enzymatyczne roztwory nieantybiotyczne dla bakterii, w tym tych, które są antybiotykooporne.

*FlyAgData (UA) – www.flyagdata.io – rozwiązanie, które gromadzi online dane agronomiczne i agrotechniczne, przekształcając je w cenne analizy dla rolników.

*Insignes Labs (PL) – www.insignes-labs.com/pl – personalizowane rozwiązania dla rolnictwa minimalizujące straty w kluczowych uprawach i maksymalizujące rentowność gospodarstw.

*Nangatech (PL) – www.nangatech.com rozwiązanie, które zwiększa produktywność rolnictwa dzięki sile tlenu.

*Plant.id Sensor (CZ) – www.web.plant.id – system identyfikacji chorób roślin oparty na technologii uczenia maszynowego (machine learning).

*Powercob (PL) – www.powercob.com – zeroemisyjna energia wytwarzana z pozostałości kolb kukurydzy i dodatkowa produkcja biowęgla.

*Smapp Lab (HU) – www.smapplab.com – system monitorowania owadów i wczesnego ostrzegania w celu bardziej efektywnego stosowania środków ochrony roślin.

*Spacecrop Technologies (HU) – www.spacecroptech.com – oprogramowanie dla rolników, które wspiera zarządzanie nawadnianiem z wykorzystaniem danych satelitarnych oraz sztucznej inteligencji. Platforma dostarcza szczegółowe prognozy pogody, a także zapewnia wgląd w stan upraw.

*Ribes Technologies (PL) – www.ribestech.com – inteligentna ochrona plantacji jagodowych ograniczająca stosowanie środków ochrony roślin.

Finał testów

Testy dają wiarygodną odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony docelowych użytkowników

i zaproponowanie ewentualnych usprawnień. EIT Food wspiera cały proces przez znalezienie odpowiedniego gospodarstwa i zainteresowanego rolnika oraz zaangażowanie doświadczonych ekspertów rolniczych w trakcie testów. Jednak możliwość przetestowania swojej technologii w praktyce to nie jedyna korzyść, jaką startupy wyniosą z programu. Podczas Test Farms Demo Day będzie także okazja do zaprezentowania swojej technologii szerszemu gronu odbiorców i potencjalnych kontrahentów. Event umożliwi wymianę pomysłów i informacji pomiędzy rozwijającymi się startupami z Europy Środkowo-Wschodniej, a inwestorami oraz firmami, które stawiają na innowacje w branży rolniczej.

Test Farms Demo Day 2022 odbędzie się 9 grudnia 2022 r. W pięciominutowych wystąpieniach reprezentanci każdego ze startupów nich przedstawią swoje innowacyjne rozwiązania agrotechniczne oraz wyjaśnią, w jaki sposób pomogą rozwiązać obecne problemy w branży. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję na zadawanie pytań startupom w trakcie sesji Q&A.

Rejestracja na Test Farms Demo Day 2022 została otwarta. Wydarzenie odbędzie się

w formule online w piątek, 9 grudnia 2022 r., o godz. 10:00. Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą już zgłaszać swój udział przez formularz rejestracyjny na stronie: https://eitfoodhive.eu/events/99564.

Materiał Partnera EIT Food