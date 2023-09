Horsch Maestro 6 TX – multisiewnik na każdy rozstaw od 45 do 80 cm (video)

Ten bardzo ciekawy siewnik, w pełni znaczeniu tego słowa, można uznać za najbardziej uniwersalną maszynę tego typu. Dlaczego? Ponieważ Maestro 6 TX może wysiewać w sześciu rzędach, których rozstaw można regulować od 45 do 80 cm za pomocą hydrauliki.

Jak mówi nam Paweł Baurycza – Horsch w siewnikach serii Maestro pokazał, że można stworzyć naprawdę uniwersalny siewnik. Regulacja co 5 cm pozwala natychmiast dopasować wysiew do niemal każdej uprawianej kultury. Co ciekawe, ziarna są pneumatyczne wstrzeliwane do gleby przez nadciśnieniowy system dozowania. Trzeba dodać, że dostępny jest także model 7-rzędowy o takich samych cechach.