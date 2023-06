Grupa SGF z rekordowymi przychodami za 2022 rok

W 2022 roku, pomimo niestabilnej i nieprzewidywalnej sytuacji globalnej będącej konsekwencją wojny w Ukrainie, która wpłynęła na działalność Grupy SDF poprzez ograniczenie dostępności wybranych komponentów oraz wzrost kosztów energii, koncern zamknął rok bezprecedensowym wzrostem przychodów, które osiągnęły poziom ponad 1,8 mld euro.

Taki wzrost jest wynikiem o 22% lepszym w porównaniu z 1,481 mld euro za 2021 rok i 42% wyższym w porównaniu do 1,268 mld euro odnotowanym w 2019 roku (ostatnim roku przed pandemią Covid).

Jak informuje firma znaczący wzrost obrotów odnotowany w 2022 roku jest konsekwencją wdrażanego planu strategicznego przygotowanego na lata 2020-2025, który koncentruje wysiłki Grupy na rozwoju i produkcji coraz bardziej zaawansowanych technologicznie ciągników rolniczych i kombajnów, większej penetracji rynków poza-unijnych, które reprezentują 37% dzisiejszej sprzedaży w Grupie oraz wprowadzenie szeregu rozwiązań cyfrowych, które w efekcie pozwalają na zwiększenie wydajności i skuteczności zarządzania koncernem.

Znaczące ulepszenia techniczne oferowanej gamy produktów oraz wprowadzenie nowych modeli w segmencie wysokiej mocy przyczyniły się do 24% wzrostu średniej wartości sprzedanych ciągników. Tylko częściowo (+10%) można to przypisać rosnącemu poziomowi inflacji ponieważ w tym samym czasie ilość wyprodukowanych maszyn zwiększyła się o 5%.

Jednym z czynników przyczyniających się do wzrostu jest również zainteresowanie Grupy sektorem winiarskim, w którym SDF umocnił swoją pozycję poprzez przejęcie w lipcu 2022 roku większościowego pakietu udziałów w VitiBot. Jest t francuska firma specjalizująca się w produkcji autonomicznych robotów oraz systemów automatycznego prowadzenia stosowanych w winnicach. Przejęcie VitiBot miało strategiczne znaczenie dla uzupełnienia asortymentu maszyn specjalistycznych w portfolio Grupy. Warto dodać, że jest to segment rynku, w którym SDF utrzymuje pozycję lidera we Włoszech.

Warto również dodać, że wprowadzanie nowych produktów, wsparte skuteczną strategią i trafnymi decyzjami, pozwoliło Grupie SDF na osiągnięcie znacznego wzrostu w Europie, gdzie przychody sięgnęły poziomu 1,132 mld euro (+16% w porównaniu do 2021 roku), a także na dalsze umocnienie pozycji na rynkach pozaeuropejskich, w szczególności w Chinach i Turcji, gdzie grupa posiada zakłady produkcyjne.

Nowa filia w Ukrainie, mimo trwającej wojny, odnotowała dobre wyniki. Udział w rynku Grupy SDF wyniósł 15% w 2022 roku, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do średniego udziału Grupy w tym kraju na poziomie 5% w ostatnich kilku latach.

Ponadto grupa SDF poprawiła swój udział rynkowy w Turcji z 9,7% w 2021 roku do 11% w 2022 roku (+13,2%), odnotowując przychody w wysokości 194 mln euro (+34% w porównaniu do 2021 roku). Imponujące wyniki tureckiego oddziału zostały poparte inwestycjami w zakład produkcyjny oraz wzrostem zatrudnienia, które zwiększono z 269 pracowników w 2021 roku do 456 osób w 2022 roku.

Pozycja marki Deutz Fahr w Chinach została dodatkowo wzmocniona dzięki wprowadzeniu nowych modeli z silnikami w klasie mocy 50-90 KM oraz ujednoliceniu gamy modeli dużej mocy (>200 KM). Działania te przyniosły 44% wzrost sprzedaży, generując przychody w wysokości 151 mln Euro w 2022 roku.

Na innych rynkach pozaeuropejskich, takich jak Australia, Nowa Zelandia i Ameryka Północna, obroty Grupy SDF osiągnęły łącznie poziom 326 mln euro, co oznacza wzrost o 30% w porównaniu z 2021 rokiem.

źródło: Grupa SDF