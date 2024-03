Deutz-Fahr 5095 Keyline – światowa premiera na Agrotechu. Ile kosztuje?

Podczas trwających właśnie targów Agrotech 2024 w Kielcach swoją premierę miał długo oczekiwany przez klientów czterocylindrowy model Deutz-Fahr 5095 w wersji Keyline, którą znamy chociażby z mniejszych modeli 5D Keyline.

Ciągniki ze stajni Deutz-Fahr w wersjach Keyline to modele, które dzięki temu, że są pozbawione pewnych cech wyposażenia, takich jak chociażby EHR, mogą być ferowane w dużo korzystniejszych cenach. Nie inaczej jest i w tym przypadku, ale do ceny dojdziemy na końcu.

Nowa seria obejmować będzie 4 modele: 5075, 5095, 5015 i 50105 Plus, wyposażone w czterocylindrowe silniki Farmotion spełniające normę Stage V, które dysponować będą mocami od 75 do 106 KM.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że model 5105 Plus ma tę samą moc co 5105, ale ma masywniejszy jest tylny most i dlatego waży ok. 250 kg więcej. Mocniejsza konstrukcja pozwoliła na zwiększenie o ok. 500 kg dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika, która w pozostałych 3 modelach została określona na 6,5 t.

Tak jak już wspomnieliśmy na początku modele te nie będą wyposażone chociażby w EHR tylko w podnośnik mechaniczny. Mniejsza jest również maksymalna liczba wyjść hydraulicznych, gdyż w modelach 5 Keyline wynosi maksymalnie 3 pary.

W tej linii ciągników Deutz oferował będzie maszyny zarówno z rewersem mechanicznym (wersja LS) lub z rewersem elektrohydraulicznym (wersja GS), a do przeniesienia napędu będzie mogła służyć przekładnia 20+20 bez półbiegów, lub przekładnie 20+20 z jednym półbiegiem, albo opcjonalnie przekładnia 40+40 również z jednym półbiegiem.

Z racji tego, że ciągnik jest czterocylindrowy to automatycznie i rozstaw osi jest większy niż w 5D Keyline i wynosi 2,4 m, ale ciągnik pomimo tego cały czas można nazwać kompaktowym i z pewnością wielu nabywców będzie doceniać ten fakt.

Nabywcy docenią również całkiem przestronną kabinę wyposażoną w klimatyzację czy też komfortowy pneumatyczny fotel. Powinni docenić również niższą cenę, gdyż model 5095 wyposażony m.in. w rewers elektrohydrauliczny, który zaprezentowano na targach, wyceniono na 208 tys. zł netto. Natomiast mniejszy 5075 Keyline kosztować ok 184 tys. zł netto w mechanicznej wersji LS, a z rewersem elektrohydraulicznym ten model ma cenę 201 tys. zł netto.